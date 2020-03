Retour sur les Celtics de Boston 2008

Les Boston Celtics de la fin des années 2000 et du début des années 2010 ne peuvent pas être qualifiés de dynastie. Les Big 3 de Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett n’ont remporté le seul championnat NBA qu’en 2008.

Mais les Celtics de cette époque peuvent être qualifiés de réussis. Peut-être même un modèle de tendance, car ils étaient sans doute les pionniers de l’ère de la «super équipe».

Les Celtics ont connu l’une des saisons les plus magiques de l’histoire de la ligue au cours de cette campagne 2007-08. La saison précédente, ils avaient une fiche de 24-58 et n’avaient pas participé aux séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive. Avant les éliminatoires de 2008, les Celtics avaient le meilleur dossier de la ligue avec 66-16.

Quand Allen et Garnett ont tous deux rejoint l’équipe via le commerce, ce n’était pas la même chose que lorsque LeBron James s’est associé à Dwyane Wade et Chris Bosh pour jouer pour le Miami Heat. Avec cette décision, James a changé la NBA de son propre chef.

Bien que les deux mouvements aient été exécutés différemment, la collection de talents d’élite qui a été amassée est restée la même.

Garnett était au milieu de son apogée, après sa neuvième saison consécutive de moyenne d’un double-double. En tant que l’un des meilleurs tireurs de tous les temps, Allen a connu sa meilleure saison en termes de pointage lors de la campagne 2006-07. Au cours de cette dernière année avec les Seattle Supersonics, Allen a atteint en moyenne un sommet en carrière de 26,4 points par match et a tiré 37,2% à partir de la ligne des 3 points.

Pierce a toujours été un marqueur de talent. Il est deuxième sur la liste des meilleurs buteurs de la franchise avec 24 021 points.

Mais il n’avait toujours pas assez de talent autour de lui. Il est allé une fois jusqu’à la finale de la Conférence de l’Est lors des séries éliminatoires de 2002, lorsque les Celtics ont perdu contre les Nets du New Jersey en six matchs. Au cours de la saison 2006-07, Pierce a marqué en moyenne 25,0 points par match, 5,9 rebonds et 4,1 passes décisives.

Ainsi, lorsque Pierce, Allen et Garnett se sont réunis, ils étaient tous au sommet de leurs pouvoirs. Leur défense d’équipe de cette saison, ancrée par Garnett, est parmi les meilleures de tous les temps. Selon les statistiques de NBA.com, les Celtics avaient une note défensive de 98,1.

Avec le trio des All-Stars, les Celtics se vantaient également d’un meneur talentueux à Rajon Rondo. Rondo était parfait pour cette liste. En tant que joueur à QI élevé, il pourrait être un général au sol pur, tout en aidant l’équipe à défendre le périmètre. Au cours de cette saison, Rondo a récolté en moyenne 5,1 passes décisives; pendant les séries éliminatoires, il a récolté 6,6 passes décisives par match.

Il était difficile d’imaginer quelqu’un battre les Celtics cette saison. Ils semblaient destinés à remporter ce qui serait leur premier titre depuis 1986. Mais ce qui a ajouté à leur domination, c’est la façon dont ils ont partagé le ballon. Boston a terminé à égalité au huitième rang pour les passes décisives par match durant sa saison de championnat.

Ni Pierce, Allen ni Garnett n’ont marqué en moyenne au moins 20 points par match. Pierce a mené l’équipe en marquant cette saison avec 19,6 points par match.

Après que les Celtics aient vaincu les Lakers de Los Angeles en 2008, ils sont restés en lice. Ils ont continué à être un match difficile pour les Lakers, les jouant à nouveau dans les finales NBA en 2010; les Lakers ont gagné en sept matchs.

Les Celtics ont également été particulièrement difficiles à battre pour le Heat, car ils ont poussé Miami à sept matchs lors de la finale de la Conférence de l’Est 2012. Lorsque le Heat a battu Boston, cependant, le trio des Celtics composé de Pierce, Garnett et Allen avait officiellement disparu.

Allen a rejoint le Heat en agence libre en 2012, et après la saison 2012-13, Pierce et Garnett ont été échangés avec les Brooklyn Nets.

Bien que le trio ne soit apparu que dans deux finales, Pierce, Garnett et Allen ont inauguré une ère passionnante pour la NBA. Leur succès a conduit des équipes comme le Heat entre autres à former des Big 3.

Avec la victoire en 2008, les Celtics n’ont fait qu’ajouter à leur héritage comme l’une des franchises les plus légendaires de l’histoire de la ligue.

