Retour sur l’intense histoire des 49ers contre Packers dans les éliminatoires de la NFL

Les 49ers et les Packers se sont déjà rencontrés une fois au cours de la saison régulière 2019, lorsque les 49ers ont remporté 37-8 lors de la semaine 12. Maintenant, les choses vont s’accélérer lorsqu’ils s’affronteront à nouveau dans le NFC Championship Game. Ces équipes ne sont pas étrangères, car elles ont combattu sept fois dans la NFL en séries éliminatoires depuis la saison 1995.

Bien qu’ils aient également joué des matchs intenses et serrés, ils ne sont pas vraiment rivaux en soi. Brett Favre possédait une fiche de 4-1 contre les 49ers en séries éliminatoires, ce qui faisait de lui un ennemi de nombreux fans des 49ers, mais cela n’a pas été beaucoup plus profond que cela.

Cela pourrait être dû aux relations de coaching qui ont connecté les franchises au fil des ans. Mike Holmgren et Mike McCarthy ont tous deux été entraîneurs-chefs de Green Bay pendant longtemps, et tous deux étaient auparavant des assistants de 49ers. L’ancien entraîneur-chef des 49ers Steve Mariucci a également été assistant des Packers.

De nos jours, Green Bay est dirigé par Matt LaFleur, qui a passé huit saisons à travailler avec l’entraîneur actuel des 49ers, Kyle Shanahan. Le frère de LaFleur, Mike, est le coordonnateur actuel des jeux de passes pour les 49ers. Shanahan et LaFleur ont terminé la saison 2019 à 13-3.

Il est assez étrange que deux franchises avec autant de succès – neuf Super Bowls entre elles – n’aient commencé à se rencontrer qu’en séries éliminatoires il y a 24 ans. Mais c’est toujours une histoire amusante, qui sera complétée dimanche alors qu’ils se disputent un autre voyage au Super Bowl.

Avant cela, jetons un coup d’œil à leur histoire récente, mais longue, des séries éliminatoires les unes contre les autres.

6 janvier 1996, Tour de division: Packers 27, 49ers 17

Les 49ers étaient toujours l’équipe «dominante» de la NFL, après une victoire au Super Bowl et trois matchs de championnat consécutifs. Donc, lorsque les Packers ont forcé un échappé pour un touché lors du premier jeu des 49ers du match, l’intérêt a été piqué. Les 49ers ont rapidement pris du retard 21-0 et n’ont jamais pu récupérer.

Les porteurs de ballon de San Francisco ont eu leur performance de tous les temps, à seulement 5 mètres de la position. Steve Young a établi un record des séries éliminatoires de la NFL avec 65 tentatives de passes, mais il a également eu trois revirements et l’offensive ne pouvait tout simplement pas terminer les entraînements. Les 49ers cherchaient leur quatrième participation consécutive au championnat NFC et se sont plutôt vu remettre un gros L. Cela deviendrait un thème contre Brett Favre, qui a terminé ce match avec une paire de touchés et un peu moins de 300 verges par la passe.

Les Packers perdraient contre les Cowboys dans le match pour le titre NFC.

4 janvier 1997, Tour de division: Packers 35, 49ers 14

Celui-ci était un battement, la plus grande marge dans un match des 49ers-Packers dans la NFL après la fusion. Il a été commencé par un retour de botté de 71 verges pour un touché par Desmond Howard:

C’était aussi le jeu dans lequel Young a reçu des analgésiques pour jouer, mais il n’a duré que deux séries avant qu’Elvis Grbac ne prenne le relais. Beaucoup de belles photos sont venues de ce match extrêmement boueux au Lambeau Field, où les 49ers ne pourraient pas déplacer le ballon sans Young.

Photo de Brian Bahr / Allsport / .

Les Packers ont remporté le Super Bowl cette année-là – le seul qu’ils ont remporté avec Favre à la barre, bien que ce soit Howard qui ait retiré les honneurs du MVP.

Ce serait aussi le dernier match que George Seifert entraînait avec les 49ers.

11 janvier 1998, Championnat NFC: Packers 23, 49ers 10

Après deux matchs de division, les 49ers et Packers se sont finalement rencontrés dans le championnat NFC. C’était la troisième année consécutive que les Packers jouaient dans le match pour le titre. Les deux équipes ont terminé la saison régulière à 13-3 et les 49ers étaient les hôtes, comme aujourd’hui.

Ce match a changé au début du deuxième quart quand Eugene Robinson a attrapé une interception de Young et l’a renvoyée de 58 yards. Favre a ensuite obtenu les Packers sur la planche avec une passe de touché de 27 verges, et ils n’ont jamais regardé en arrière. Young a été limogé quatre fois en deuxième demie, tandis que Dorsey Levens avait 114 verges et un touché au sol pour Green Bay. Le seul touché des 49ers dans le match a été un retour de botté de 95 verges de Chuck Levy.

Les Packers ont donné leur billet pour le Super Bowl, où ils sont tombés à John Elway et aux Broncos, 31-24.

3 janvier 1999, Wild Card Round: 49ers 30, Packers 27

Quatre matchs éliminatoires consécutifs et les 49ers ont finalement réussi à battre Favre. Et ils l’ont fait de manière incroyable, aidant à créer l’héritage de Terrell Owens dans le processus. Owens a cimenté sa place dans l’histoire des 49ers quand il a attrapé une passe de touché gagnante de 25 verges de Young dans une couverture serrée alors que le chronomètre tombait.

Owens a capté la passe – l’une des meilleures prises de sa carrière au Temple de la renommée – avec huit secondes à jouer. C’était énorme qu’il l’ait attrapé, car il avait échappé et laissé tomber une passe de touché plus tôt dans le match. Owens a dit plus tard qu’il ne savait pas où finirait sa carrière si ce n’était pour “The Catch II”, comme on l’appelait.

Les 49ers ont perdu au tour suivant, mais Young a finalement obtenu une victoire en séries éliminatoires lors de sa dernière confrontation avec Favre.

13 janvier 2002, Wild Card Round: Packers 25, 49ers 15

L’élan s’est déplacé au quatrième trimestre pour Jeff Garcia et les 49ers. Tirant de l’arrière par huit points, Garcia a frappé Tai Streets pour un touché et une conversion en deux points pour arranger les choses. Les Packers ont répondu avec un panier sur le terrain quelques minutes plus tard, donnant aux 49ers le ballon sur un disque gagnant possible.

Ce n’est jamais arrivé. Garcia, qui a obtenu des points de suture sur la première manche, a été intercepté par Tyrone Williams dans la zone rouge à cinq minutes de la fin. Les Packers ont marqué peu de temps après, rendant la marge beaucoup moins proche qu’elle ne l’était. C’était la dernière fois que les Packers de Favre hantaient les 49ers en séries éliminatoires.

12 janvier 2013, Divisional Round: 49ers 45, Packers 31

Plus de 10 ans plus tard, Colin Kaepernick est entré dans la mêlée. Kaepernick est célèbre pour de nombreuses raisons, mais sa légende sur le terrain a été conçue sur le dos de la domination des Packers. Kaepernick est allé 5-2 en tant que partant cette saison en remplacement d’Alex Smith, blessé, et il a absolument battu les Packers.

Cela comprenait un record des éliminatoires de la NFL pour les quarts avec 181 verges au sol et deux touchés. Il a également lancé pour 263 verges et deux autres points dans la déroute 45-31. Ce fut un match énorme pour Kaepernick, qui a été intercepté par Sam Shields lors de l’ouverture du match.

San Francisco a ensuite joué dans le Super Bowl pour la première fois depuis 1994.

5 janvier 2014, Wild Card Round: 49ers 23, Packers 20

Il ne l’a pas fait aussi minutieusement que la première fois, mais Kaepernick a quand même prouvé qu’il avait le numéro des Packers. Il a lancé pour 227 verges et un touché et a ajouté 98 verges au sol. C’était une soirée froide à Lambeau, où la température n’était que de 5 degrés et le refroidissement éolien était de moins 10 au coup d’envoi. Kaepernick n’a pas porté de manches pendant le match, tandis que l’entraîneur Jim Harbaugh a mis des vêtements plus chauds à la mi-temps.

Les 49ers ont finalement gagné grâce à un panier de 33 verges du botteur Phil Dawson à trois secondes de la fin. Il s’agissait de la quatrième victoire consécutive de San Francisco sur Green Bay, saison régulière incluse.

Aaron Rodgers, qui a grandi en tant que fan des 49ers en Californie, est tombé à 0-2 contre les 49ers. Maintenant, il a une chance d’ajouter à ce record, pour le meilleur ou pour le pire.