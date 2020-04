Retour sur Ray Allen, le tireur d’élite par excellence

Ray Allen a l’une des versions les plus propres de l’histoire de la NBA. Il sautait toujours dans les airs de la même manière, et le ballon se détachait facilement de ses doigts pendant qu’il se dirigeait vers la jante.

Allen avait le cavalier parfait, et à cause de cela, il avait l’une des meilleures carrières qu’un hooper pouvait imaginer.

Deux fois champion et Temple de la renommée, Allen a réalisé l’un des meilleurs coups d’embrayage de l’histoire de la ligue. Revenons au match 6 de la finale de la NBA 2013: les Miami Heat ont perdu 95-92 avec moins de 20 secondes à jouer contre les San Antonio Spurs.

Comme LeBron James a raté un pointeur à 3 points, Chris Bosh a réussi le rebond. Bosh a retrouvé Allen, qui était revenu à la ligne des 3 points.

La capacité d’Allen à savoir où était la ligne des 3 points et à ne pas sortir des limites est un témoignage de son QI de basket-ball. Il aurait même pu avoir un orteil en jeu, mais à cause de sa pratique et de ses représentants, il est arrivé là où il devait être.

Le coup était aussi net que n’importe quel Allen au cours de sa carrière – seul celui-ci était le plus grand et le plus important. Le match s’est prolongé et le Heat a remporté le match et la série.

Bien qu’il ait mis fin à sa carrière à Miami, Allen a passé une bonne partie de son temps avec les Seattle SuperSonics. Il a été échangé à la franchise des Milwaukee Bucks au milieu de la saison 2002-03. La majeure partie de ses meilleures années statistiques a été à Seattle, avec une moyenne de 24,6 points par match au cours de son mandat avec l’équipe.

Joueur d’étoiles à 10 reprises, Allen a connu sa meilleure saison au chapitre des scores au cours de la campagne 2006-2007, sa dernière avec les Sonics avant d’être échangé aux Celtics de Boston à l’été 2007.

Cette saison-là, Allen a marqué un sommet en carrière de 26,4 points par match et s’est classé sixième dans la ligue de la catégorie. Il a également tiré 37,2% de la ligne des 3 points.

Allen est l’un des meilleurs joueurs de SuperSonics de tous les temps. Selon Basketball Reference, il se classe cinquième des buts sur le terrain de 3 points (869) dans l’histoire de SuperSonics / Oklahoma City Thunder.

Il a également la quatrième moyenne de points par match en carrière dans l’histoire de la franchise, juste derrière Kevin Durant, Paul George et Spencer Haywood.

Quand Allen a joué avec les Celtics, il a donné plus de sens à sa carrière. Il a aidé à faire entrer l’ère des Big 3 avec Kevin Garnett et Paul Pierce.

Le trio a mené les Celtics au titre en 2008, remportant la première de la franchise depuis 1986. Au cours de cette saison de championnat, Allen a terminé troisième des Celtics en points par match (17,4) et deuxième en pourcentage de 3 points (39,8%).

En tant que l’un des meilleurs tireurs de tous les temps, Allen détient le titre de champion à 3 points de la NBA, c’est-à-dire jusqu’à ce que Steph Curry finisse par rattraper son retard. Mais pour l’instant, Allen se classe premier de tous les temps dans les buts sur le terrain de 3 points (2 973).

Ce sauteur a pris la place d’Allen, mais ses prouesses de score l’ont élevé à l’échelon supérieur de la ligue de tous les temps. Membre du club de 20 000 points, Allen a terminé sa carrière avec 24 505 points.

