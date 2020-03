Retour sur Richard Jefferson, le slasher par excellence

Richard Jefferson a fait carrière en coupant dans la voie et en terminant sur le bord, que ce soit pour tremper les gens ou marquer des lay-ups.

Champion de la NBA, Jefferson a disputé ses sept premières saisons avec les Nets du New Jersey. Il a connu ses meilleures années dans le New Jersey, se faisant un nom en tant qu’attaquant athlétique qui pouvait également tirer depuis le périmètre.

Selon Basketball Reference, Jefferson se classe quatrième dans l’histoire des filets pour les points (8 507). Pendant son temps avec les Nets, il a en moyenne 17,4 points par match et a tiré 33,8% de la ligne des 3 points. Il a une moyenne de carrière de 12,6 points par match sur 46,4% des tirs sur le terrain.

Jefferson est entré dans les meilleures circonstances lorsqu’il a commencé sa carrière avec les Nets en 2001.

Jason Kidd avait été échangé aux Nets au cours de l’été 2001. En tant que l’un des meilleurs passants de tous les temps, Kidd avait le complément parfait à Jefferson, la quintessence d’un slasher. Selon Basketball Reference, Jefferson a tiré 61,6% des tirs à 0-3 pieds du cerceau pendant son mandat avec les Nets.

Au cours de leur première saison ensemble, Jefferson et Kidd ont emmené les Nets en finale de la NBA. Ils ont perdu contre les Lakers de Los Angeles dans un balayage. La saison suivante, les Nets sont retournés en finale et ont perdu contre les San Antonio Spurs en six matchs.

Jefferson et Kidd ne sont plus jamais allés en finale, mais en décembre 2004, ils ont gagné un précieux coéquipier à Vince Carter. Carter a été échangé des Raptors de Toronto au New Jersey. Une fois que Carter est arrivé, les Nets comptaient l’une des équipes les plus divertissantes de la ligue.

Carter avait déjà une réputation de dunker d’élite et de marqueur de qualité, et avec Jefferson à l’autre aile, les Nets pouvaient jouer un rythme rapide.

La dernière saison de Jefferson dans le New Jersey était la campagne 2007-08. Cette même saison a également été peut-être la meilleure de sa carrière. Il a mené les Nets en marquant, et il a en moyenne un sommet en carrière de 22,6 points par match. Il a également tiré 36,2% de la ligne des 3 points, ce qui était son deuxième meilleur pourcentage de 3 points lorsqu’il était avec la franchise.

Pendant le reste de sa carrière, Jefferson a joué pour les Milwaukee Bucks, Spurs, Golden State Warriors, Utah Jazz, Cleveland Cavaliers et Denver Nuggets. Il a remporté son seul titre NBA avec les Cavs en 2016.

Maintenant analyste au YES Network, Jefferson commente les jeux des Nets. Personnalité médiatique en herbe, Jefferson apparaît également sur ESPN et est l’hôte du podcast Road Trippin. Bien qu’il ne fasse plus de cerceaux, Jefferson a eu une carrière qui a été remplie de coupures dures à la jante.

Un tireur solide, Jefferson était une menace offensive qui pouvait marquer et être régulièrement l’un des meilleurs joueurs sur le terrain.

