Retour sur Steve Francis, le meneur de jeu rebondissant et sournois

Lorsque Steve Francis s’est élevé du sol et suspendu dans les airs, il était prêt à postériser quelqu’un si nécessaire.

Francis, qui a disputé ses cinq premières saisons NBA avec les Houston Rockets, était l’un des gardes les plus rebondissants et les plus athlétiques de son époque. Il avait un dribble sournois qui l’aidait à contourner régulièrement ses adversaires, prêt à terminer au bord.

En tant que recrue de l’année 2000 de la ligue, Francis a eu un impact immédiat. Il a récolté en moyenne 18,0 points par match, 6,6 passes décisives et a réussi 34,5% de la ligne des 3 points au cours de sa saison recrue.

Il a fait partie de la première équipe All-Rookie 1999-2000, rejoignant Elton Brand, Andre Miller, Lamar Odom et Wally Szczerbiak.

La capacité de score de Francis était le meilleur attribut de son jeu. Francis a connu trois saisons au cours desquelles il a marqué 20 points ou plus par match, dont deux avec Houston. La campagne 2001-02 a marqué la première de ses trois apparitions avec les étoiles, et c’était aussi sa meilleure saison en termes de pointage.

Au cours de cette saison, Francis a marqué un sommet en carrière de 21,6 points par match, a récolté 7,0 rebonds en carrière et 6,4 passes décisives. Selon les statistiques de NBA.com, Francis a terminé quatrième des rebonds par match parmi les gardes cette saison.

Il a disputé neuf saisons, et la seule fois où il n’a pas réussi à doubler les chiffres en moyenne a été sa dernière saison en 2007-08, avec les Rockets.

Bien que Francis ait connu un succès individuel, il n’est pas allé souvent en séries éliminatoires. Il a atteint les séries éliminatoires une fois en 2004, et les Rockets ont perdu en cinq matchs contre les Lakers de Los Angeles lors du premier tour.

Francis a dirigé les Rockets en marquant et en aidant pendant la série; il était deuxième en rebonds derrière Jim Jackson. Francis a récolté en moyenne 19,2 points par match, 7,6 passes décisives et 8,4 rebonds au cours de ces cinq matchs.

Après avoir débuté sa carrière à Houston, Francis a ensuite joué une saison et demie pour le Orlando Magic.

Francis a été échangé aux Knicks de New York d’Orlando pendant la saison 2005-06, et il a joué avec New York pendant la saison 2006-07. Francis a terminé sa carrière avec une moyenne de 18,1 points par match, 6,0 passes décisives et 5,6 rebonds. Il a tiré 42,9% depuis le terrain et 34,1% depuis les profondeurs.

Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup d’apparitions en séries éliminatoires, Francis était l’un des gardes les plus talentueux de son époque.

Peut-être plus important encore, il était un prédécesseur de joueurs comme Derrick Rose et Russell Westbrook, deux des gardes les plus explosifs et les plus athlétiques de tous les temps.

