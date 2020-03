Revivez une minute de Russell Westbrook plongeant dans tout

Il n’a jamais été question de savoir si Russell Westbrook est ou non athlétique.

C’est comme se demander si la pluie est humide ou non. Bien sûr que oui.

Maintenant dans sa 12e saison en NBA, Westbrook a longtemps été considéré comme l’un, sinon le plus explosif des joueurs de la ligue. Et son athlétisme était pleinement visible tout au long de son mandat de 11 ans avec le Thunder d’Oklahoma City.

Machine triple-double, Westbrook a également cultivé une réputation de dunks à bascule.

Pour aider à une partie du retrait du manque de basket-ball, SLAM Rewind a publié diverses vidéos de retour en arrière, y compris une minute complète de rien, mais les renversements les plus vicieux de Westbrook dans un uniforme Thunder.

C’est un film phare si impressionnant que même la citation de Marcellus Wiley, membre du Temple de la renommée de la NFL, a tweeté le message avec juste un emoji au visage choqué.

Les vidéos de retour et les anciens faits saillants sont devenus de plus en plus populaires sur les médias sociaux depuis que la NBA a annoncé une suspension indéfinie de tous les jeux et entraînements à partir du 12 mars, après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus.

