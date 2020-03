revoir Scott Scott enterrer les filets dans le match 4

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

Le match de mercredi se concentre sur le match 4 des éliminatoires de la NBA 2019, lorsque les Philadelphia 76ers ont affronté les Brooklyn Nets dans une série passionnante de la ronde 1.

Premier quart

Ben Simmons étant hué par la foule de Brooklyn est incroyable. La foule des Nets se souvient clairement de tout depuis le match 3 lorsque Jared Dudley a tristement appelé Simmons «moyen» en demi-jeu avant de riposter en demandant qui est Dudley et que les fans l’ont laissé faire.

Joel Embiid revient après avoir raté le match 3 et il marque les deux premiers seaux du match pour Philadelphie. Il a l’air actif et fort tôt. Les Nets n’ont tout simplement pas de réponse.

Boban Marjanovic entre dans le match pour Embiid à la marque 6:45 et Brooklyn y voit une opportunité. Avec le Marjanovic plus lent protégeant le panier, les Nets attaquent immédiatement la peinture avec Caris LeVert et Jarrett Allen obtenant des seaux faciles vers le bas. Embiid revient à la marque de 2:11 et LeVert encaisse alors un triple car il est déjà dans un bon groove offensif.

Brooklyn mène 33-24 après un quart malgré un bon départ de Tobias Harris qui a marqué huit points sur un tir de 4 pour 7. Ils doivent mieux maîtriser la pénétration du dribble de LeVert. Cela a causé beaucoup de problèmes dans la défense de la peinture.

Deuxième quartier

Jimmy Butler devient agressif. Il perce un pull-over, un lay-up, un triple, puis affronte toute l’équipe des Nets pour qu’un flotteur égalise le match à 40. Ce coup fort du vétéran. Il a cependant l’air un peu frustré par son équipe.

C’est une comédie complète de regarder les plus petits filets essayer de défendre le grand Boban le Géant. Il saisit un rebond offensif, le soulève d’une main pendant que plusieurs filets sautent impuissants et essaient de lui attraper le ballon avant de le faire flotter. C’est vraiment hilarant.

4:58 marque du deuxième quart: Jonah Bolden entre dans le match. Brett Brown, vous roulez avec Jonah Bolden? Vraiment?

L’expérience Bolden dure 3:29 et il donne un point, deux rebonds, une faute, un chiffre d’affaires et quelques missions défensives manquées. Brown se tourne alors vers Greg Monroe à sa place.

Dudley perce un triple pour donner aux Nets une avance de 59-53 et écarte les bras et il regarde Simmons. Dieu, cette série est tellement amusante.

Les Nets mènent 63-57 à la mi-temps. Harris a 14 points pour montrer la voie tandis que Butler et Embiid ont 11 points chacun.

Troisième quart

LeVert continue d’avoir un match impressionnant. Il se fraye un chemin dans la peinture et lance un lob à Allen pour un slam, puis il perce un cavalier pour étirer le plomb des Nets à 10. LeVert continue de donner aux Sixers beaucoup de problèmes hors du dribble.

7:42 marque: ICI NOUS ALLONS !! Embiid donne à Allen une faute en séries éliminatoires et Dudley entre alors et intensifie les choses en donnant un coup de pouce à Embiid, puis le chaos s’ensuit. Butler donne à Dudley une énorme poussée dans la rangée de sièges au bord du terrain. Simmons entre dans la mêlée pour soutenir leur grand homme. Les resultats? Embiid est frappé d’un 1 flagrant tandis que Butler et Dudley sont éjectés du jeu. Je ne sais même pas pourquoi Dudley est devenu si fou, c’était une bonne faute en séries éliminatoires contre Embiid au moment des choses. Embiid répond en rejetant le lay-up de Joe Harris et il conduit ensuite pour un seau avant que Simmons marque également. C’est maintenant un jeu à 4 points.

Les Nets étendent leur avance à 82-74 et ont beaucoup d’élan. D’Angelo Russell et Spencer Dinwiddie obtiennent des coups durs à tomber d’au-delà de l’arc et LeVert continue de causer des problèmes à la défense des Sixers.

Ahh, un T.J. Observation de McConnell! McConnell fait tomber un cavalier et Philadelphie entrera dans le dernier cadre en 91-85.

Quatrième trimestre

C’est dans des moments comme ceux-là où vos stars doivent s’intensifier et devenir des stars. Heureusement, les Sixers en ont deux alors que Simmons a coupé le panier pour un lay-up et Embiid l’a claqué après une bonne passe d’entrée de Simmons. Philadelphie commence à prendre de l’élan.

Après quelques possessions vides, Embiid obtient un autre seau pour tirer Philadelphie dans les 94-93 avant que les Nets répondent avec un lay-up et Russell perce un triple. Les Sixers ont alors quelques revirements et possessions vides pour se retrouver en 101-94. JJ Redick a un match cauchemardesque après son solide effort pour le match 3.

Après une longue sécheresse sur le terrain de 3:31, Embiid commence à prendre le relais comme une superstar devrait le faire. Il marque huit points d’affilée alors qu’il se fraye un chemin au bulldozer pour obtenir des seaux et il assiste ensuite Harris sur un lay-up de coupe pour prendre une avance de 104-103. Il y a tellement de choses sur le jeu d’Embiid qui sont si impressionnantes à tous les niveaux.

Les équipes vont et viennent alors que Russell perce un triple ouvert, Redick répond avec un 3 et Joe Harris marque ensuite pour donner à Brooklyn une avance de 108-107 avec 25 secondes à jouer.

Les Sixers demandent du temps et le jettent à Embiid. Les Nets forcent le ballon de ses mains et il trouve Mike Scott dans le coin qui lance un triple et il encaisse pour donner l’avance à Philadelphie 110-108 avec 19,7 secondes à jouer. La foule stupéfaite du Barclays Center se tait.

Allen retourne le ballon, Harris effectue deux lancers francs, Dinwiddie rate un 3 et les Sixers le gagnent 112-108. Une victoire impressionnante sur la route pour l’équipe alors qu’elle prend la tête de la série 3-1.

Embiid a terminé avec 31 points, 16 rebonds, sept rebonds et six blocs, Harris avait 24 points, neuf rebonds et six rebonds, et Simmons avait 15, huit rebonds et huit passes décisives. Après la partie, Embiid et Simmons ont été félicités pour leur travail car ils remplissaient une obligation avec Butler expulsé du jeu tandis que Scott effectuait le tir d’embrayage pour le faire pour Philadelphie.

