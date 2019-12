Revue «Uncut Gems» par un fan de sport qui a besoin d'échanger

En théorie, Uncut Gems ne devrait pas être aussi stressant. C'est à la fois un film de jeu et un film de sport, et cela signifie que vous devez savoir dès le début que l'apogée dépendra de One Big Bet qui va marquer ou non.

Il devrait être clair que parce qu'Adam Sandler joue un joueur dégénéré, les choses ne vont pas bien pour lui. Que même quand il gagne un peu, il va bientôt perdre beaucoup. Les réalisateurs, les frères Safdie, signalent dès le début qu’ils ne sont pas intéressés à romantiser une partie de la vie de Howard Ratner. La caméra s'ouvre sur une mine éthiopienne, voyage à travers des puits dans la structure cristalline d'une opale, puis, littéralement, sort des entrailles de Ratner pour révéler que Sandler's Ratner subit une coloscopie. C’est ce qu’ils font de leur personnage principal.

Ratner est un pourvoyeur de choses brillantes, toutes maudites pour l'entraîner plus profondément dans l'agonie et la solitude. Ses affaires – son appartement, sa bijouterie, ses vêtements – encombrent l'écran, l'étouffant alors qu'il passe tout le film à essayer d'obtenir les moyens de s'accumuler davantage. C'est un humain misérable qui ne peut se mettre que dans des circonstances qui le rendent plus misérable, et à la fin vous ne comprendrez pas pourquoi vous voulez vous enraciner, même si vous le ferez.

Si vous vous arrêtez pour réfléchir, vous pourriez deviner où tout va. Nous n'avons pas le temps de penser à quoi que ce soit. Uncut Gems vous fera ressentir de l'empathie avec un scumbag menteur et philandering parce que tout le monde dans ce film est un scumbag menteur et philandering dans une certaine mesure. Et le film commence comme un train quittant la gare et Ratner's le caboose, et ce train va trop vite pour changer de voiture, donc c'est celui avec qui vous vous attelez. Et tout ce qui pourrait le sortir de sa confiture est assorti d'une mise en garde. Dans Uncut Gems, le cycle d'autodestruction de Ratner est perpétuel et prévisible et dieu ça fait si mal de le regarder passer devant chaque bretelle de sortie pour se mettre en sécurité.

Et aussi captivant. Je ne saurais trop insister sur le fait que ce film extrêmement douloureux et ostensiblement prévisible est également transpercé, et non dans le sens d'un accident de voiture. Ce film vous fera espérer pour le mieux comme un idiot stupide. Chaque instant est passé à attendre qu'un score ou un plan soit payant, et de temps en temps l'un d'eux le fait, ravivant l'espoir pour cet homme affreux et condamné qui est TRÈS bas sur la liste des personnes qui méritent que leur bonheur soit accompli. Parce que oui, si Ratner peut simplement obtenir sa pierre précieuse de Demany, qui l'a prêtée à Kevin Garnett, au salon The Weeknd et l'acheter aux enchères où, si elle obtient même un quart de l'argent qu'il pense valoir, cela pourrait l'empêcher les hommes qui ont clairement expliqué qu'ils lui briseraient les putains de jambes s'il ne payait pas, alors tout pourrait bien se passer. Et Ratner ne semble vraiment pas être le genre de gars qui s'enfuirait en Alaska, même si vous, le spectateur, l'auriez fait il y a une heure si vous étiez à sa place.

Oui, le casting est un Mad Libs d'acteurs, mais ils sont aussi brillants. Sandler pourrait obtenir un hochement de tête Oscar, mais il n'est pas le pouls du film. C’est tout le monde. C'est Kevin Garnett, qui incarne Kevin Garnett mieux que quiconque ne jouera jamais Kevin Garnett. C'est Mike Francesa, qui n'a malheureusement que deux scènes, mais qui semblait étrangement à l'aise en tant que bookmaker / restaurateur à l'ancienne surmené. C'est Julia Fox, qui a volé presque toutes les scènes dans lesquelles elle était la maîtresse de Ratner, et dont la vie réelle était en quelque sorte plus folle et folle que celle de son personnage, et qui devrait être récompensée autant ou plus que quiconque dans ce film qui donne moi palpitations cardiaques alors même que j'écris à ce sujet.

Peut-être que Ratner déménagerait en Alaska si les gens autour de lui n'étaient pas si terriblement bons à être tour à tour terrifiants et doux et manipulateurs d'un homme qu'ils laisseraient dans le caniveau s'il ne leur devait pas ou qu'ils ne lui devaient pas. C’est l’autre chose que vous devez savoir sur ce film: il n’y a vraiment rien. Personne ne veut rien de plus que ce que Howard veut, et tout ce que Howard veut, c'est se libérer de la dette de jeu afin qu'il puisse être libre d'accumuler à nouveau une dette de jeu. Sa motivation est que l'argent est sa subsistance. Il n'y a rien que vous devriez apprendre de ce film, sauf que les gens sont en grande partie égoïstes et que parier sur n'importe quoi est probablement stupide.

Uncut Gems est une série de manipulations limbiques avec une précision extrême. Si une partie de celle-ci peut être décrite comme «se sentir bien», c'est peut-être cela: vous n'avez pas à y investir d'énergie mentale. Contrairement à certains autres films Big Deal cette année, cela ne vous fera pas réexaminer l'édifice du mariage, ni exposer les vrilles corrosives des inégalités économiques, ou quelque chose comme ça. Il n'a pas sa place dans un canon à considérer. S'il y a un Uncut Gems 2, il serait et devrait être illégal, sauf dans les eaux internationales.

Le point culminant de Uncut Gems est peut-être le point culminant, qui se concentre sur un match éliminatoire de 2012 entre les Celtics et les 76ers, de sorte que pendant le moment le plus blanc d'un film à poings blancs, nous regardons Howard regarder Garnett tirer de longs deux points un téléviseur CRT et jappant à chaque fois que la balle rebondit sur la jante et tombe ou non. C'est-à-dire, Uncut Gems fait un jeu dont nous connaissons peut-être déjà le résultat aussi excitant qu'il l'était lorsque nous l'aurions pu regarder en direct.

C'est peut-être le film sportif le plus précis que j'aie jamais vu. Alors qu'un film de sport conventionnel lance ce qui semble être des défis insurmontables aux protagonistes, pour les résoudre proprement, dans Uncut Gems, le résultat n'est pas nécessaire. Le fait est que vous êtes devenu un otage émotionnel. Et vous n'avez pas besoin d'être un joueur dégénéré pour connaître la sensation; tout fan de sport comprend, car quelle est notre équipe sportive préférée sinon notre propre scumbag menteur et philandéreur auquel nous nous sommes attachés arbitrairement et imprégné d'une loyauté non méritée et espérons qu'il ne pourra jamais être remboursé, et dont nous ne ressentirons jamais les sentiments réciproque?

À la fin des pierres précieuses non coupées, vous vous rendez compte que vous êtes juste au figuré et littéralement en train de regarder des sports, et même en réalisant ce qu'un mannequin, un rube, un ventouse vous devez être pour être dupé en regardant une rediffusion, vous ne pouvez pas regarde loin comme une balle que boing-boing'd dans la vraie vie lors d'un match de basket il y a des années boing-boings encore, menaçant, parce que la vie d'un homme que tu détestes est en jeu.

Un homme, souvenez-vous, dont vous avez été forcé d'assister à la coloscopie deux heures auparavant. Uncut Gems n'est pas subtil. À partir du moment où la caméra sort des entrailles d'un homme, ce sentiment sale est exactement le point. Considérez donc cela comme un avertissement et une approbation: vous vous éloignerez de Uncut Gems à la fois horrifié et impressionné, et vous ne serez pas une meilleure personne pour cela. Pire ou mieux encore, vous découvrirez que vous pouvez faire preuve d'empathie avec elle.