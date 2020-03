Revues de SB Nation: ADOM, un jeu d’ordinateur dur comme l’enfer de 25 ans

J’ai un nouvel ami. Son nom est Sammy, et il est un Hurthling. Sammy a eu une vie difficile. Ses misérables parents l’ont tourmenté tout au long de son enfance. Mais finalement, il a échappé à leurs griffes et s’est entraîné pour devenir un assassin.

Prévoyait-il un jour entraîner son poignard contre ses parents cruels? Il n’a pas dit. Mais ensuite, il n’a pas dit grand-chose.

J’ai rencontré Sammy à l’entrée de la chaîne Drakalor, une chaîne de montagnes mystérieuse qui semblait être le centre d’une invasion de pouvoirs d’un autre monde. Les monstres pensaient depuis longtemps éteints débordaient ses passes. Les clans orques, contenus depuis des générations, étaient sur le chemin de la guerre. Il y avait même des rapports d’armées ogres disposées pour la bataille. Comme de nombreux aventuriers, Sammy a été amené à enquêter.

En entrant dans le col, le premier arrêt de Sammy était un village nommé Terinyo, où on lui a demandé de trouver un charpentier disparu. Sammy l’a cherché dans un donjon au sud-est, où il a lutté contre une horde de gobelins … puis est mort d’une intoxication sanguine aiguë lorsqu’il a été mordu par une vipère.

Art d’ADOM.de, par Krzysztof Dycha

Je joue à Ancient Domains of Mystery, mieux connu sous le nom d’ADOM, depuis plus de 20 ans. Il m’a fallu 13 ans pour fermer la Porte du Chaos et mettre fin à l’invasion avec succès, et j’ai depuis longtemps perdu le compte du nombre de héros morts dans le processus. ADOM aime vous tuer, et il le fait souvent. Autant que je sache, il existe des centaines de façons de mourir. Vous pouvez vous exécuter, par exemple, avec un missile magique rebondissant. Vous pouvez être écrasé par votre propre sac à dos quand une sorcière annis maudit vos brassards de levage. Vous pouvez mourir de faim dans le désert. Vous pouvez être électrocuté par un lézard de foudre, ou sacrifié à un dieu lutin de téléportation, ou tout droit battu à mort par un troll en colère (tous les trolls sont en colère).

Vous pouvez également, en supposant que vous n’avez pas trouvé de cadavre d’araignée pour vous résister, mourir d’une intoxication sanguine aiguë.

Puisque ADOM est un roguelike, quand vous mourez, votre personnage est effacé. Pas de retour, pas d’enregistrement. Disparu. (Adieu, Sammy. Je vous connaissais à peine.) C’est ce qui rend le jeu si difficile à battre et si convaincant. Une fois que vous avez dépassé le tout début du jeu, lorsque les progrès sont en grande partie déterminés par la chance, chaque mort vous apprendra (lentement) comment naviguer de plus en plus profondément dans les Cavernes du Chaos, où vous finirez par endiguer l’invasion infernale menaçant le royaume. . Ou mourir. Vous mourrez probablement.

Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez trouver de la force au-delà de vos rêves les plus fous. Mon dernier vainqueur, Orodreth, était un duelliste de haut niveau elfique qui est devenu un parangon de vertu (un peu comme moi) et s’est lié d’amitié avec le Seigneur des chats. Les récompenses pour cela lui ont permis de déchiqueter facilement les adversaires les plus redoutables. Avant cela, j’ai gagné avec un beastfighter spécialisé dans le corps à corps (avec un boomerang ou deux lancés, principalement pour le style). Je pense que maintenant, avec deux décennies d’expérience, je peux probablement gagner entre 10 et 20% du temps sur un personnage aléatoire.

ADOM a beaucoup changé au cours de ces 20 années. Pour la plupart de son existence, c’était un jeu uniquement ASCII, ce qui signifiait qu’il ressemblait à ceci:

L’orange @ est mon personnage, le gris B une chauve-souris géante qui essaie (sans succès) de me combattre. J’adore tout dans ce look, des couloirs de hashtag aux monstres d’un carré. J’ai appris à être terrifiée par les «&» s bruns (GREATER MOLOCH), les dragons «D» majuscules et les liches de l’empereur «L» noires. J’ai appris à faire attention aux chiens clignotants jaunes «d», qui accordent l’important intrinsèque du contrôle de la téléportation lorsqu’ils sont mangés. Et j’ai récemment appris à être en alerte pour le manteau vert brillant Venom Mantle, indiqué par un vert maladif “]”. Venom Mantle accorde, entre autres, une immunité aux acides. Très utile.

L’ADOM moderne est désormais très différent. Il y a quelques années, le créateur du jeu, Thomas Biskup, a mené avec succès une campagne de financement participatif pour redémarrer le développement, et une partie de cette campagne comprenait la modernisation des graphismes pour être plus accueillant pour les nouveaux joueurs. Maintenant, ce même combat contre une chauve-souris géante ressemble, eh bien, à un combat contre une chauve-souris géante:

Pour moi, le “mode tuile” perd un peu du charme du jeu, mais c’est probablement parce que j’ai grandi en jouant à la version ASCII, et donc les tuiles annihilent toute ma familiarité avec le jeu. Mais le reste du nouveau contenu est fantastique – Thomas et ses co-développeurs ont propulsé de nouveaux emplacements, quêtes, méchants et objets dans un monde déjà profond, insufflant une nouvelle vie à la communauté ADOM. (Ils ont actuellement suspendu le développement dans ADOM lui-même pour travailler sur la suite.)

Style 9.5



Comme je l’ai mentionné plus tôt, ADOM est un roguelike, qui est un type de jeu principalement associé au personnage joueur qui meurt beaucoup. Les Roguelikes sont également associés à du contenu généré de manière procédurale, ce qui signifie que des parties importantes du jeu sont randomisées à chaque démarrage. Presque chaque donjon est réinitialisé à chaque jeu (le donjon infini extrêmement étrange est randomisé pendant le jeu, ce qui en fait un défi amusant pour plonger en profondeur). Le pool d’objets spéciaux varie également, ce qui signifie que vous ne savez jamais avec quelle construction de personnage vous allez vous retrouver.

ADOM contient suffisamment de secrets que je n’ai pas réussi à épuiser depuis tout le temps que j’ai joué. Certains disent que le chemin pour devenir un Dieu du Chaos commence dans la chaîne Drakalor, par exemple. D’autres rumeurs suggèrent que le légendaire Trident du coq rouge se trouve quelque part au fond des montagnes. N’entrons même pas là où l’on pourrait trouver le Parchemin de la toute-puissance (je pense que je me suis approché, une fois, mais j’ai dû battre en retraite). L’histoire est peut-être sur la partie peu profonde, mais, vraiment, vous êtes ici pour explorer et botter le cul. Le complot gêne surtout.

Art d’ADOM.de, par Krzysztof Dycha

Pendant ce temps, chaque classe de personnages joue différemment de la suivante. Je préfère les duellistes, qui sont des combattants de mêlée puissants et très rapides qui sont pour la plupart inutiles à distance ou avec de la magie. Cela les rend vulnérables aux ennemis que vous ne voulez vraiment pas combattre de près, ce qui change considérablement votre approche, par exemple, en un ultime sosie. Un sorcier, d’autre part, ferait simplement frire ledit doppelgänger avec un boulon acide (ou autre), mais aurait un temps beaucoup plus ennuyeux contre un golem de diamant, qui est immunisé contre la plupart des formes de magie.

ADOM propose 22 classes jouables, du fermier au créateur d’esprit. (Ceux-ci sont extrêmement déséquilibrés, comme ils devraient l’être. Il s’avère qu’il est plus facile de sauver le monde lorsque vous êtes un élémentaliste puissant que si vous êtes un marchand itinérant qui aime vendre des parchemins.) Vous pouvez choisir parmi douze races – I comme les hurthlings et les elfes – qui ont tous leurs propres traits et styles uniques. Si vous jouez en tant que troll, préparez-vous à ce que la faim soit un problème constant et fuyez comme un enfer de tout monstre avec une attaque vieillissante (les trolls meurent jeunes). Si vous êtes un elfe des brumes, né pendant le chant de la création, vous pourriez être moins stressé de rencontrer un seigneur fantôme.

Avec une variété et un style de construction essentiellement infinis, vous pouvez continuer à jouer à ADOM pendant des décennies et toujours vouloir revenir pour plus. Faites-moi confiance, je sais.

Contenu dix



Quand ADOM est sorti, c’était du «postcardware». Si vous avez aimé le jeu, Thomas vous a demandé de lui envoyer une carte postale de n’importe où dans le monde où vous vous trouviez. Je n’y suis jamais parvenu, car les adolescents sont les gens les plus inconsidérés du monde. Thomas, si vous lisez ceci, je ne sais pas si cet article compense le manque de carte postale, mais merci de Londres de m’avoir diverti aussi longtemps.

Ancient Domains of Mystery est disponible sur Steam (il existe également une version gratuite avec moins de fonctionnalités).

Global dix