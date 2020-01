Rhyne Howard du Kentucky est le meilleur tireur de la SEC – pour l’instant

Bien qu’ils soient censés affronter jeudi soir, dans tous les autres cas, les deux meilleurs buteurs de la SEC sont amis. “Elle est vraiment cool et agréable, en fait”, dit Rhyne Howard, une étudiante de deuxième année du Kentucky, de ses collègues tireurs d’élite, garde sans prisonnier Chennedy Carter, de Texas A&M. La paire s’est rencontrée via USA Basketball, où Howard (qui a remporté la médaille d’or avec l’équipe U19 l’année dernière) irait regarder Carter s’entraîner dans l’espoir d’augmenter son jeu. “Nous avons juste un peu réussi”, ajoute Howard. “C’est une grande joueuse, et je voulais me rapprocher d’elle pour savoir ce qu’elle fait et comment elle le fait.”

À l’heure actuelle, Howard est le leader de tous les buteurs de la SEC, avec une moyenne de près de 24 points par match – une statistique boostée la semaine dernière lorsqu’elle a marqué 37 et 43 lors d’affrontements consécutifs de conférence. Le garde 6’2 ”est également mortel de presque toutes les parties du sol, marquant à volonté à partir de trois et se rendant régulièrement à la ligne. Comme Carter, Howard est la pièce maîtresse de l’offensive de son équipe (bien que les deux joueurs soient également bons pour environ deux interceptions par match) – lorsque ses tirs ne tombent pas, l’équipe fait face à une bataille difficile.

“Mon numéro est appelé un peu”, dit Howard, des pressions qui accompagnent le fait d’être un marqueur aussi dynamique. “Mais mes coéquipiers font toujours bouger les choses tout au long du jeu pour que je puisse m’ouvrir et obtenir les tirs que nous recherchons.”

Si Carter joue dans le non. Jeu de 12 Aggies au no. 11 Kentucky jeudi (18 h 30 HE, SECN) – ce qui n’est pas certain, car elle s’est foulé la cheville le week-end dernier dans la défaite de l’équipe face au LSU et sera une décision à jouer – elle et Howard promettent un duel qui pourrait avoir lieu égal avec la fusillade Carter / Ogunbowale de la saison dernière dans le Sweet Sixteen.

“J’ai vraiment regardé son rythme quand elle a le ballon, et même quand elle ne le fait pas”, explique Howard de Carter, dont près de 22 points par match proviennent souvent de sa capacité à marquer en transition et à délaisser les défenseurs avec sa rapidité. . “Elle peut accéder au panier à tout moment – nous devons juste les faire marquer par-dessus nous, nous ne voulons pas les renflouer en termes de ligne de lancer franc.”

Les Wildcats ont joué A&M deux fois l’an dernier et ont perdu les deux fois. Cette année, ils jouent beaucoup mieux, mais peuvent encore être strie étant donné leur confiance dans la main chaude de Howard: un match contre les Gators de Floride non classés le week-end dernier a été serré tout au long de la première moitié, quand Howard a été tenu à 4 points. Elle souligne que la garde principale Amanda Paschal est un facteur crucial pour faire avancer l’équipe lorsque leurs tirs (dans l’ensemble, l’équipe est 13e au pays avec un pourcentage de trois points) ne vont pas. “Amanda apporte beaucoup d’énergie et d’intensité défensive lorsque les choses ne vont pas bien pour nous – elle trouve un moyen de les rassembler et de nous récupérer”, a déclaré Howard. “Nous nous tournons vers elle lorsque nous avons besoin de cette étincelle.”

Mais la plupart du temps, Howard est d’accord pour être au centre de l’attention (au moins des défenses opposées). Elle travaille même sur les moyens de devenir une marqueuse encore plus indéniable: quand Howard ne fait pas de tirs supplémentaires après l’entraînement, elle travaille sur sa verticale dans l’espoir de finalement plonger dans un match. “Je monte là-haut”, dit Howard. “Je pourrais obtenir un peu la jante au lycée, mais je ne pensais pas que je serais aussi proche.”

Le Kentucky est la rare école où les équipes masculine et féminine jouent actuellement dans le peloton de tête de la ligue: les hommes sont classés non. 10, et les femmes ne sont pas. 11. Les équipes s’entraînent dans les mêmes installations et regardent les matchs de chacune. “Ils ne sont pas arrogants ou quelque chose comme ça”, explique Howard. «Ils nous soutiennent tout comme nous les soutenons.» Cela ne signifie pas pour autant qu’ils s’affrontent sur le bois dur: «Je pense qu’ils ont peur», ironise-t-elle – un petit discours qui pourrait inspirer ses homologues masculins de Wildcat à reconsidérer un jeu de cheval.

Selon que Carter joue jeudi (et comment ils se classent par rapport à une équipe LSU plus forte que celle annoncée dimanche), les Wildcats pourraient avoir une chance de dépasser les gars dans le classement. Il ne fait aucun doute que la bataille des meilleurs tireurs ajoute une couche supplémentaire de compétitivité. “Oui, je vais essayer de la battre dans notre propre petit match”, dit Howard. “Mais si les choses ne vont pas dans mon sens, je ne vais pas simplement commencer à le forcer. Je vais impliquer l’équipe. “

Plus de jeux à regarder

N ° 3 Stanford au no. 6 Oregon (16 janvier, 21 h HE, ESPN)

L’un des matchs les plus importants dans la bataille pour le sommet du Pac-12, après que l’Oregon a pris un L inhabituel sur la route le week-end dernier à Arizona State. Si les Ducks veulent revenir à la tête de série, c’est un must-win.

No 17 Virginie-Occidentale au no. 2 Baylor (18 janvier, 20 h HE, FS1)

Les Hoos sont le seul adversaire classé de Baylor en saison régulière – si quelqu’un veut arrêter le rouleau compresseur des Lady Bears, c’est probablement eux.

N ° 10 État du Mississippi au no. 1 Caroline du Sud (20 janvier, 19 h HE, ESPN2)

Cela pourrait très bien être le même match que nous voyons pour le sommet de la SEC. À ce stade, ces équipes ont une histoire: les deux ont une multitude de jeunes talents relativement non testés, et ce sera une excellente occasion de voir ce que les nouveaux arrivants ont à offrir en prime time.