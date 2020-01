Rich Kleiman aborde l’idée du retour de Kevin Durant cette année

Il n’a pas joué dans un seul match 2019-2020, mais il n’en faut pas beaucoup pour que Kevin Durant soit l’une des personnes les plus parlées du monde du basket-ball un jour donné.

Récemment, il a attiré l’attention de tout le monde lorsqu’il s’est disputé sur Twitter avec les fans des New York Knicks, puis a fait un aller-retour avec son ancien coéquipier d’Oklahoma City Thunder devenu analyste de la NBA Kendrick Perkins.

Alors que Perkins a discuté de la question de Twitter sur “The Jump” d’ESPN vendredi, le directeur commercial et partenaire de Durant, Rich Kleiman, a présenté “The Michael Kay Show” sur 98,7 ESPN New York.

Kleiman a abordé une variété de sujets, l’un étant la possibilité que Durant revienne cette année.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que Durant soit de retour cette année, la réponse initiale de Kleiman était simple:

Je ne sais pas.

Il a ensuite développé:

Je ne prévois pas ça. Honnêtement, encore une fois, c’est une de ces choses où, en tant que fan, j’aurais pensé la même chose. Comme s’il y avait ce calendrier devant nous et que nous avions tous ces pow-wow. Mais il attaque juste sa rééducation comme il attaque tout le reste. Je peux voir à quel point il s’intéresse à son rétablissement et à sa réadaptation, et je ne veux pas déranger cela. Et ça a vraiment été au jour le jour parce que, vous savez, personne n’attend de lui. Il n’y a eu aucune pression de qui que ce soit, il n’y avait aucune attente sur lui-même. Il l’a vraiment pris au jour le jour. Et je pense qu’après ce qui s’est passé et toute la pression autour de l’été et de la situation, il devrait le prendre au jour le jour et il devrait simplement travailler.

.