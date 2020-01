Rich Paul et Klutch Sports ne figurent pas sur la liste des agents certifiés NCAA

Rich Paul ne figurait pas sur une nouvelle liste d’agents certifiés par la NCAA. Pas plus que les représentants de Klutch Sports.

Paul, cependant, était loin d’être le seul car de nombreux grands noms étaient absents. Plusieurs autres agences bien connues qui ne figuraient pas sur la liste certifiée NCAA comprenaient Roc Nation, Priority Sports, CAA, Wasserman, BDA Sports et de nombreux autres acteurs majeurs de l’industrie. Seuls vingt-deux noms sont apparus sur le site Web.

“La plupart des agents estiment que c’est une farce complète”, a déclaré à LeBron Wire un agent de la NBPA, qui s’est entretenu avec USA TODAY Sports Media Group sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur la question. “Pourquoi devrions-nous nous inscrire auprès d’eux si nous sommes avec la NBPA depuis tant d’années? C’est une insulte totale. “

«La plupart des sous-classes que les grandes agences ciblent seront tous impliqués et ne se soucieront pas de retourner dans la NCAA. Ces enfants ne chevauchent pas la clôture. Vous n’avez pas besoin d’être certifié par la NCAA pour parler avec eux. “

LeBron Wire a également parlé à deux agents qui ont obtenu la certification, bien que tous deux aient été gênés par la législation et le processus – qui comprenait une vérification complète des antécédents ainsi qu’un contrôle auprès de la NCAA pour l’assurance et un autre pour la certification réelle.

«Je préfère être conforme que non», a expliqué un agent, qui a réussi le test et a également parlé à l’USAT SMG sous couvert d’anonymat. «Je pensais que cela pourrait me donner un avantage sur certains des gars qui décident de tester les eaux que je ne pourrais pas obtenir autrement. Je pensais que ça me donnerait peut-être un lien avec des entraîneurs que je n’aurais pas autrement. Pendant au moins un an, j’aimerais voir comment cela a fonctionné et comment la NCAA l’a appliquée. “

Le représentant de cette entreprise a déclaré à LeBron Wire qu’ils ne prévoyaient pas de renouveler leur certification s’ils ne pensaient pas que d’autres respectaient la règle à l’avenir.

“Idéalement, en tant qu’unité, les agents pourraient lutter contre cela parce que nous ne voulons pas de ces certifications supplémentaires”, a déclaré un troisième agent à LeBron Wire. “Mais si nous ne pouvons pas le combattre, nous voulions que quelqu’un l’obtienne afin que nous soyons protégés. Nous ne voulons pas que cela soit nécessaire. Beaucoup d’autres agences ne l’ont pas fait pour protester. “

LeBron James, Rich Paul et Klutch Sports ont clairement indiqué qu’ils n’aimaient pas la façon dont la NCAA gère leurs affaires et les bénéfices des athlètes non rémunérés.

Bien que LeBron lui-même soutienne l’Ohio State, il n’a jamais été un fan de la structure des sports universitaires ou de l’amateurisme en général, surtout après avoir vu des abonnements et des abonnements au câble vendus à ses jeux de lycée.

Au cours des dernières années, alors que James et Paul se sont solidement ancrés dans la structure du pouvoir de la NBA, ils ont lancé ce qui pourrait être considéré par la NCAA comme une attaque contre leur pouvoir.

Premièrement, la société de production de LeBron SpringHill Entertainment a produit un documentaire cinglant appelé «Student-Athlete» qui a suivi plusieurs athlètes qui avaient été lésés par des règles d’admissibilité étrangement appliquées ou par un manque d’indemnisation des blessures. James a également mené la charge en Californie pour que leur assemblée d’État vote une loi qui permettrait aux athlètes amateurs de profiter de leur nom et de leur ressemblance.

Puis, au cours de la dernière saison universitaire de basket-ball, le joueur de Klutch Sports Darius Bazley a choisi de se désengager de Syracuse et de s’entraîner pour le repêchage de la NBA 2019 tout en ayant un stage avec New Balance qui pourrait lui rapporter jusqu’à 14 millions de dollars.

Tout cela a conduit à de nouvelles règles de certification d’agent proposées par la NCAA.

Le premier projet comprenait une exigence d’un diplôme d’études collégiales que plusieurs appelaient «The Rich Paul Rule» – bien qu’il ait été rapidement modifié pour exiger simplement qu’un test soit passé au siège de la NCAA. Mais même cela était un non-départ pour Paul et plusieurs autres agences.

Bien que le vent du changement pour l’amateurisme tourbillonne depuis un certain temps, la NCAA tente de contrôler un système qu’elle a rarement été contesté comme c’est le cas aujourd’hui. Et comme Paul n’est pas le seul à refuser de se conformer à ce que plusieurs grandes agences considèrent de toute évidence comme un modèle dépassé, il sera intéressant de voir quel sera l’avenir des règles de certification des agents de la NCAA.

.