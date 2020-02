Rich Paul partage un souvenir sincère de Kobe et Gianna Bryant

Juste avant que les Lakers de Los Angeles ne prennent le terrain hier soir lors d’une soirée émouvante avec les Portland Trail Blazers, Rich Paul a partagé un souvenir sincère de Kobe et Gianna Bryant sur Instagram. Le PDG et fondateur de Klutch Sports Group a remercié le Bryant d’avoir adopté le jeu que nous aimons tous avec passion et détermination.

En envoyant des prières à Vanessa et au reste de la famille Bryant ainsi qu’aux autres personnes qui ont perdu la vie, Merci pour mes conversations avec GiGi, si seulement j’avais pu me rendre à l’un de ses jeux. Dans la vie, il se passe des choses qui sont tout simplement inexplicables, c’est l’un d’entre eux. J’ai vécu beaucoup de choses et je ne suis pas ému pour la plupart, mais c’était trop! Dieu, je ne remettrai jamais en question ta présence sera toujours une bénédiction! Je suis sûr que ma mère vous demande si vous avez faim et mon père essaie de vous donner le jeu. Ma grand-mère Ruth vous fait une courtepointe, et ma grand-mère Johnnie Mae demande comment GiGi sait comment jouer au basket si bien et étonné de la beauté de ses cheveux. Lol. Évidemment, il y a tellement de choses à dire, avec autant de conversations à évoquer, mais je terminerai par un simple merci !!

Des prières vont à Vanessa et au reste de la famille Bryant ainsi qu’aux autres qui ont perdu la vie. RIPKobe

RIPGiG

.