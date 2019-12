Rich Paul réfléchit à la demande commerciale d'Anthony Davis avec des pélicans

Lorsque Anthony Davis a demandé un échange en janvier 2019 des Pélicans de la Nouvelle-Orléans aux Lakers de Los Angeles, beaucoup pensaient que l'agent de Klutch Sports Rich Paul leur avait simplement forcé la main pour amener son client sur un plus grand marché.

Et bien qu'il puisse y avoir un léger soupçon de vérité à ce sujet, Paul n'a pas inventé la demande d'échange et cela était en fait destiné à aider l'équipe à recevoir une compensation au lieu de Davis marchant en 2020 sans agence NBA.

Mais comme toujours, il y aura des détracteurs lorsque les gens demanderont à être échangés, car certains le verront toujours comme un joueur ne respectant pas la fin d'un accord. Cependant, Davis avait raison de vouloir sortir. Il avait donné aux Pélicans sept saisons incroyables et n'avait qu'une seule apparition au deuxième tour pour le prouver. Et quand son bon ami et coéquipier DeMarcus Cousins ​​a déchiré son Achille, les Pélicans l'ont laissé marcher librement, ce qui a bouleversé Davis et son coéquipier Rajon Rondo.

Paul continue de défendre le choix de Davis à ce jour, selon Clay Skipper de GQ:

Ils n'ont pas compris la situation dans laquelle il se trouvait. Ils n'ont pas joué à cet endroit pendant autant d'années et ont l'impression qu'un changement était nécessaire. Souvent, les gens autour du sport discréditent certaines choses parce que c'est un sport. Et en grandissant, le sport est récréatif, jusqu'à ce que vous arriviez à ce point, où c'est une putain d'entreprise d'un milliard de dollars.

Paul est allé plus loin en disant que Davis a estimé qu'il devait faire trop pour les Pélicans sans jamais recevoir quelque chose de bon en retour, comme une équipe en lice pour le championnat:

Du point de vue d'AD, il sentait juste qu'il était temps de changer. Il n'y a rien de mal à cela. En tant que joueur, le côté que les gens ne voient pas est comme, d'accord, oui, je peux sortir et marquer 40 chaque soir, mais je ne peux pas vous faire mettre certaines choses autour de moi parce que je n'ai pas ce pouvoir. Je dois parier sur vous pour le faire. Et dans le cas où je serais assez bon, si je sens que cela ne se produit pas, et que je peux changer quelque chose? Ensuite, je vais le changer. Ou je chercherai à le changer.

Paul et Davis ont peut-être forcé la main des Pélicans, donc ces critiques ont toujours eu un peu de vérité pour eux. Cependant, les Pélicans ont obtenu un but majeur pour Davis, un butin qu'ils n'auraient jamais obtenu s'il n'avait pas demandé ce commerce.

D'un autre côté, Davis a également obtenu ce qu'il voulait, une chance de remporter un championnat dans un grand marché avec un coéquipier des étoiles. Dans cet accord à succès, il y avait vraiment deux gagnants.