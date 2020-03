Richard Jefferson enregistre son premier triple-double

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Le 31 mars 2003 était une soirée spéciale pour Richard Jefferson au Continental Airlines Arena.

Avec Yao Ming et les Houston Rockets en ville, l’attaquant de deuxième année du New Jersey a réalisé l’une de ses meilleures performances dans l’uniforme des Nets. Jefferson a atteint la barre des 30 points pour la deuxième fois en trois matchs (39 sur 28/2 contre les Knicks de New York) – également la deuxième fois de sa carrière NBA, d’ailleurs.

Il a terminé avec 11 passes décisives, marquant la première fois qu’il enregistrait des passes décisives à deux chiffres dans un match de la NBA. Et, pour compléter les choses, Jefferson avait 10 planches – marquant le premier triple-double de la carrière de l’attaquant.

Jason Kidd a lui-même réussi un double-double lors de la victoire 110-86 (score plein). Comme Jefferson, Kidd a marqué 30 points. Le meneur des Nets a également connu 12 rebonds.

