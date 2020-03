Richard Jefferson lance un concours de dunk au MSG

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Richard Jefferson a jeté beaucoup de gros dunks tout au long de sa carrière de sept ans dans les filets. Lors de sa visite du 28 mars 2003 au Madison Square Garden du New Jersey, il semblait que l’attaquant voulait retirer le plus de dunks de son système.

Jefferson a terminé avec 39 points sur un tir de 16 pour 22. Il est également allé 7-en-7 sur la ligne des lancers francs, a attrapé six rebonds et a récolté quatre passes décisives lors de la victoire des Nets 122-101 sur les New York Knicks (score plein).

“Le joueur de ballon m’a demandé mes chaussures à la mi-temps, ce qu’ils feront parfois, et j’ai dit:” Non, j’ai une autre moitié à jouer. Je ne peux pas les abandonner. Je le ressens ce soir », a déclaré Jefferson après la victoire.

Kenyon Martin a marqué 25 points pour le New Jersey et Jason Kidd a récolté 16 passes décisives.

