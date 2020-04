Richardson et les Nets font exploser les Sixers au milieu des éliminatoires

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Sur 10 avril 1984, Micheal Ray Richardson a marqué 13 points, récolté 14 mentions d’aide et réussi huit interceptions lors de la victoire de 106-102 des Nets du New Jersey contre les 76ers de Philadelphie (pleine case). Les deux équipes ont fait les séries éliminatoires confortablement cette saison.

Mais les Nets ont dû faire face à un chemin plus long vers les séries éliminatoires la saison suivante, c’est pourquoi il était impératif pour Richardson de se présenter à la même date un an plus tard avec la visite des Sixers, encore une fois.

Curieusement, Richardson a également inscrit 14 passes dans la victoire des Nets 125-110 sur 10 avril 1985 (partition pleine case). De plus, le gardien a marqué 27 points, a saisi huit rebonds et a obtenu sept interceptions.

Buck Williams a également réussi un double-double (19 points et 10 rebonds). Sur le banc, Albert King a marqué 23 points, Ron Brewer en a obtenu 15 et Mike Gminski a marqué 11 points tout en totalisant neuf rebonds.

