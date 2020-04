Rick Carlisle sur Doris Burke test positif pour le coronavirus

Dans une récente interview, l’entraîneur-chef des Dallas Mavericks, Rick Carlisle, a détaillé ses expériences pendant la pause forcée par le coronavirus. Il s’agissait notamment de souhaiter à Doris Burke, diffuseur ESPN, une bonne note. Burke aurait été testé positif pour COVID-19 en mars dernier.

Le Dallas Morning News a souligné certains éloges de Carlisle pour le travail révolutionnaire de l’analyste:

Si vous voulez un exemple pour votre jeune fille au sujet de quelqu’un qui a essentiellement été en mesure de se tailler une niche incroyable dans ce qui était toujours présumé être un monde masculin, Doris Burke est maintenant l’une des diffuseurs les plus respectés de l’entreprise.

Selon ESPN, Burke a ressenti les premiers symptômes au moment où la NBA a brusquement suspendu sa saison. Elle a ensuite été testée une semaine plus tard et a obtenu des résultats positifs après quelques jours. Heureusement, elle n’a depuis plus présenté aucun symptôme.

Doris Burke est un diffuseur très respecté dans la ligue. Elle a commencé sa carrière en 1991, couvrant le basket avec ESPN. Elle est finalement devenue la première analyste de jeu NBA à temps plein en 2017.

En ce qui concerne la situation actuelle, Carlisle a déclaré qu’il se concentrait sur la distanciation sociale et soulignait tout de même son importance pour ses joueurs Mavs. Il a ensuite réitéré l’incertitude concernant une éventuelle prolongation de la saison, soulignant qu’il n’avait «aucune autorité pour vraiment commenter quoi que ce soit». Cependant, l’entraîneur des Mavs a noté que leur équipe est restée en contact avec ses joueurs.

La ligue hésite toujours à prendre une décision finale concernant le reste de la saison. Pour l’instant, les fans et les joueurs devraient se concentrer sur le maintien de la santé et faire leur part pour lutter contre l’épidémie mondiale.