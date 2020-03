Rick Pitino a été “choqué” Brooklyn a congédié Kenny Atkinson

Le nouvel entraîneur d’Iona, Rick Pitino, se dit “choqué” par l’entraîneur-chef des Brooklyn Nets, Kenny Atkinson.

Techniquement, les Nets et Atkinson «ont mutuellement convenu de se séparer». Mais de toute façon, Pitino n’a pas compris le mouvement:

“Sous le choc. Si vous regardez sa liste en ce moment, il n’y a aucun moyen qu’ils soient une équipe de séries éliminatoires, et il les a dans les séries éliminatoires “, a déclaré Pitino à Steve Serby du New York Post. «Il a pris des gars sans réputation et les a transformés en de très bons joueurs de basket. En fait, cela aurait été l’un de mes choix pour l’entraîneur de l’année. »

On pense que la plupart des joueurs des Nets avaient commencé à se lasser d’Atkinson, qui avait un dossier de 118-190 en plus de trois saisons avec les Nets.

Kyrie Irving n’a joué que 20 matchs cette saison en raison de sa blessure à l’épaule qui a dû être opérée, tandis que le double MVP de la finale Kevin Durant n’a pas joué du tout avant que la saison ne soit suspendue en raison de sa déchirure d’Achille.

Atkinson a fait un bon travail pour garder les Nets dans le tableau des séries éliminatoires, mais comme nous l’avons vu auparavant, lorsque les joueurs éliminent leur entraîneur, cela peut devenir vraiment moche.

La vacance des entraîneurs des Nets devrait être un travail que beaucoup d’entraîneurs recherchent, car la franchise sera en lice la saison prochaine une fois que Durant et Irving seront ensemble aux côtés de son compatriote All-Star DeAndre Jordan. Nous ne pouvons pas non plus oublier Spencer Dinwiddie, Caris LeVert et Jarrett Allen.

Le gardien Joe Harris devient un agent libre sans restriction, les Nets doivent donc décider s’ils veulent le ramener ou non.