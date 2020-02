Ricky ajoute un autre double-double et est proche de la moyenne de cette saison

Ricky Rubio continue de performer à un niveau élevé Soleils de Phoenix malgré le manque d’aspirations de l’équipe de l’Arizona, manquant de suffisamment d’emballage pour se qualifier pour un poste en séries éliminatoires dans la Conférence de l’Ouest en compétition. Dans le duel avant Los Angeles Clippers où ils ont perdu 92-102, le Catalan a terminé le match avec 18 points et 10 passes décisives, ce qui est le nième double-double cette saison. Tant et si bien que, dans ses moyennes, la possibilité de terminer la saison avec des chiffres à la fois en points et en présence est déjà devinée, car il a 12,7 points et 8,7 passes décisives à ce stade.

Ayton (25, 11/22, 17r et 3 robinets) doit être si heureux d’avoir Ricky Rubio (18, 5/11, 6r, 10a, 3pr et 7pp) comme base … Comment garder le cap clar pressé. #RisePHX pic.twitter.com/KojsJUSR0v

– Jordi Colomé Batlle (@JordiColomeB) 27 février 2020

