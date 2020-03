Ricky. “Je reste à la maison à faire un puzzle de 6 000 pièces”

La base catalane des Phoenix Suns, Ricky Rubio, a souhaité apporter son soutien et sa collaboration à la campagne du ministère de la Santé de la Generalitat destiné à la population à demander le respect des mesures de prévention sociale contre la pandémie de coronavirus.

15/03/2020 à 11:31

CET

Sport.es

À travers les réseaux sociaux et la structure de communication des responsables de la santé, Ricky a diffusé une vidéo depuis son domicile de Phoenix, aux États-Unis, où il a également est debout après que la suspension de la NBA a été décrétée cette semaine.

Le joueur des Soleils s’est intéressé aux énormes difficultés logistiques et structurelles des services de santé catalans dans cette phase critique de la pandémie et a décidé de se joindre à l’appel généralisé pour se conformer aux recommandations des professionnels de la santé.

Collaborer avec le service de santé

Ricky Rubio entretient une étroite collaboration avec le Département de la santé catalan à travers deux des programmes promus par la Fondation Ricky Rubio, le projet Luca de soutien mental pour les enfants atteints de cancer dans la zone d’oncologie pédiatrique de l’hôpital del Vall d’Hebrón à Barcelone, et la campagne #AGUNTASINFUMAR destinée aux jeunes contre l’apparition précoce du tabagisme chez les adolescents.

Pour cette raison, a concentré son message sur la demande de la plus grande confiance dans le travail des autorités sanitaires qui se concentre essentiellement sur le confinement basé sur le confinement volontaire des personnes (#QuedatACasa) et dans des mesures visant à éviter l’effondrement des soins de santé.

A travers cette vidéo, Ricky Rubio souhaite étendre son message, avec la demande de suivre les instructions des autorités de santé publique également dans tout l’État (#yomequedoencasa), en particulier dans les communautés et les zones où le coronavirus s’est propagé à grande vitesse et cause de plus grands décès.

“Un gros câlin”

Le lien de la vidéo est https://youtu.be/V_OahQ9ecns. Son texte dit: “Bonjour à tous. A partir d’ici, Phoenix, je voulais vous envoyer un câlin très forte en ces temps difficiles comme ceux que nous connaissons dans le monde. Tout d’abord, merci aux responsables du système de santé catalan et à tous les professionnels qui nous aident pour que cette pandémie n’aille pas plus loin. “

“Surtout, nous devons écouter les conseils des responsables de la Generalitat pour que cela soit possible. Tout d’abord, restez à la maison comme je le fais. Je vais continuer à faire un puzzle de 6 000 pièces. Voyons voir si je le termine! “, Conclut-il.

.