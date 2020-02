Ricky revient triomphalement en Utah

Ricky Rubio est retourné à la Vivint Smart Home Arena dans l’Utah, où il est devenu un leader de l’Utah Jazzmais cette fois en tant que rival avec les Phoenix Suns, à ceux qui ont mené un triomphe écrasant de 111-131.

Blond qui n’a jamais voulu quitter le Jazz mais l’entraîneur Quin Snyder n’a pas misé sur sa continuité, il leur a montré avec un double-double de 22 points, 11 passes décisives et sept interceptions, qui non seulement reste l’une des meilleures bases de la NBA, mais connaît également parfaitement tout son système de jeu.

L’international espagnol a brisé le système défensif du Jazz, à la fois avec ses tirs, sa pénétration et ses passes à ses nouveaux coéquipiers, en plus de récupérer sept balles.

Grand match et ovation

Dans son premier match depuis le printemps dernier, il a quitté le Jazz, après avoir passé deux saisons complètes dans l’Utah, Rubio a terminé un grand match, quelque chose reconnu par l’entraîneur des Suns Monty Williams.

Williams a déclaré que Rubio a montré la grande classe dont il dispose pour surmonter ses émotions et à quel point il est intelligent lorsqu’il est sur le terrain.

Rubio a joué 33 minutes au cours desquelles il a marqué 6 des 13 tirs sur le terrain, dont 2 des 3 triples, et a touché 8 des 9 de la ligne du personnel. Le joueur de Masnou a également capturé six rebonds, dont cinq défenseurs, perdu une seule balle et commis quatre fautes personnelles.

Vaincre le duel avec Conley

Rubio n’était pas seulement la clé du triomphe des Soleils mais revendiqué dans tous les aspects du match individuel contre la base Mike Conleyle grande signature du Jazz pour remplacer l’international espagnol, lauréat du prix du joueur le plus utile (MVP) de la Coupe du monde.

Conley a à peine joué 22 minutes et a marqué huit points (4-6, 0-1, 0-0), n’a obtenu aucun rebond; Il a accordé une mention d’aide, perdu trois balles et commis trois fautes personnelles.

Avec Rubio, les Suns avaient également l’inspiration incessante de l’escorte hispanique Devin Booker, qui après avoir assisté à l’événement “Celebration of Life” de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, décédée dans un accident d’hélicoptère, dans la matinée au Staples Center de Los Angeles, Il s’est ensuite rendu à Salt Lake City et a également contribué un double-double de 24 points et 10 passes décisives.

Ils atteignent les 24 victoires

La victoire a permis aux Suns d’arriver à 24 jusqu’à présent cette saison et lier la meilleure marque qu’ils ont eu au cours des cinq dernières années.

L’escorte Le joueur étoile Donovan Mitchell a contribué 38 points en tant que leader du Jazz, ce qui n’a pas empêché la troisième défaite consécutive, ce qui leur laisse une marque de 36-21 et une deuxième place dans la division Nord-Ouest.

L’attaquant croate Bojan Bogdanovic a atteint 16 points en tant que deuxième meilleur buteur du Jazz, qui a réalisé 37 buts sur 43 tirs au but, sa meilleure note à ce jour cette saison, mais a commis 19 revirements.

