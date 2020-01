Ricky Rubio, désolé: “C’est une injustice”

Ricky Rubio était également désolé. La base catalane, qui devait jouer avec son équipe, les Phoenix Suns, après avoir appris la mort de Kobe Bryant, ne pouvait pas croire ce qui s’était passé et était fortement impacté par la nouvelle de la mort de son ami Kobe.

27/01/2020 à 08:50

CET

Sport.es

S’adressant à RAC1, Ricky a déclaré que “Il est difficile d’expliquer par des mots ce que je ressens. Il est très difficile de recevoir de telles nouvelles. Beaucoup de gens se sont reflétés à Kobe et il est une injustice qui est morte et qui s’aggrave avec la mort de sa fille. Je suis juste devenu père et face à de telles nouvelles, je veux juste embrasser ma femme et mon fils. Vous réalisez beaucoup de choses et que vous n’avez pas à vous soucier des bêtises. “

Il y a quelques mois, c’est précisément Kobe Bryant qui a remis à Ricky le trophée du meilleur joueur de la finale de la Coupe du monde que l’Espagne a remporté en finale contre l’Argentine. “Kobe ressemblait à un héros que personne ne pouvait arrêter. Il faisait toujours un pas en avant, il semblait invincible. C’est un coup très dur. Ma tête n’arrête pas de tourner. Cela va au-delà du basket-ball.”

La base a expliqué ses sentiments pour le match qu’il devait jouer après avoir entendu la nouvelle, une décision controversée de la NBA. “Il n’y avait aucune envie de jouer le match. Beaucoup d’entre nous avaient un morceau de Kobe. Était notre idole, d ‘autres avaient appris de lui, des joueurs qui avaient leur marque “, at – il dit visiblement touché.

.