Ricky Rubio et Juancho Hernangómez: Nuit douce-amère pour les Espagnols en NBA

La nouvelle journée de la NBA a laissé deux belles performances par les Espagnols Ricky Rubio et Juancho Hernangómez. La base des Phoenix Suns a ajouté 16 points, 6 rebonds et 13 passes décisives (quatrième performance suivie de plus de 15 points et 10 passes décisives) et l’attaquant du Minnesota Timberwolves, 18 points, 13 rebonds et 5 passes décisives.

Cependant, aucun des deux joueurs n’a pu remporter la victoire avec leurs équipes respectives. Les Suns ont perdu contre Detroit Pistons par un score de 113-111, et les Timberwolves ont ajouté leur 41e défaite de la saison contre Orlando Magic.

La plus longue séquence depuis @SteveNash! @ Rickyrubio9 est en marche! – pic.twitter.com/WRarEdeATx

– Phoenix Suns (@Suns) 29 février 2020

