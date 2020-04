Ricky Rubio: “Je suis très confiant dans ce que fait la NBA”

Le joueur de Phoenix Suns Ricky Rubio Il a accordé une interview aux collègues de Rac1 au cours de laquelle il a expliqué comment se déroule l’internement et ce qu’il attend dans les prochains mois. Il commente qu’il est retourné en Espagne pour être proche de sa famille, ce qu’il a jugé nécessaire:

“Je suis revenue pour être proche de ma famille. Si quelque chose arrivait à quelqu’un et que nous ne pouvions pas être à ses côtés, cela nous aurait tués. Et ici, nous pouvons apporter de la nourriture aux grands-parents de ma femme. Être ici pour aider est beaucoup mieux.”

Ricky est un gars de famille qui, après avoir appris que la NBA a été suspendue, est rentré chez lui. En fait, dernièrement, il s’est consacré à faire un puzzle de 6 000 pièces qu’il n’a pas pu terminer, car l’un a été mangé par son chien: “J’en ai encore 40 000 mais ma femme ne me laisse pas le faire …”.

Sur le manque de basket-ball, il admet que pour l’instant ce n’est pas ce qui l’inquiète le plus: “L’important c’est que tout soit résolu”. Bien sûr, il est très satisfait des mesures que la NBA a prises à ce jour concernant la pandémie:

“L’incertitude est générale. Vous commencez à faire un plan physique mais sans étape, cela devient difficile. Nous ne savons pas quand nous reviendrons. Je fais confiance aux gens qui dirigent beaucoup l’organisation. Nous avons été l’une des premières ligues à s’arrêter et à pot, même bien avant que tout ça explose, ils nous ont éduqués et ils nous ont envoyé des médecins pour nous dire ce qui pouvait arriver. Je suppose qu’il faudra finir par jouer à huis clos “.

Concernant cette dernière section, il est assez clair que c’est une solution possible: “Je n’ai jamais joué sans public et ce serait étrange mais on comprend que c’est un spectacle et les gens à la maison en ont besoin.”

