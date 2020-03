Ricky Rubio: “J’espère que je pourrai rentrer chez moi avec ma famille”

La NBA est sans emploi indéfiniment depuis plus d’une semaine en raison de la crise sanitaire mondiale coronavirus, lorsque Rudy Gobert de l’Utah Jazz a été le premier joueur à tester positif pour la maladie. Depuis lors, tous les joueurs de la ligue qui ne sont pas nés aux États-Unis souhaitent retourner dans leur pays d’origine jusqu’à ce que tout redevienne normal.

Ricky Rubio c’est l’un de ces cas. La base de Phoenix Suns a récemment reconnu dans un communiqué pour Teledeporte que sa seule intention pour le moment était de retourner en Espagne pour passer la quarantaine avec ses proches:

«J’essaie de trouver un moyen de rentrer chez moi. Je veux que la famille soit proche, bien que je ne puisse pas les voir parce qu’ils sont dans des maisons différentes, mais quoi qu’il arrive. J’ai un garçon de deux mois. J’espère qu’ils le verront bientôt. “

Le retour de Rubio en Espagne est plus difficile qu’il n’y paraît. Comme l’a récemment déclaré le physiothérapeute Kristaps Porzingis à Dallas Mavericks Manu Valdivieso, les Américains peuvent se déplacer entre les États pour rentrer chez eux, et les Européens, cependant, ne peuvent pas:

“Tous les joueurs étrangers vont devoir rester dans le pays jusqu’à la fin de la saison et la fin de celle-ci. Le problème est beaucoup plus grave qu’on ne le pense ici. On craint le type de restrictions qui peuvent être prises” .

