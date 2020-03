Ricky Rubio méconnaissable dans la défaite des Suns contre les Golden State Warriors

Guerriers de l’état d’or il a été imposé ce matin Soleils de Phoenix d’ici à 115-99, dans l’une des parties de la partie inférieure de la Conférence occidentale. Le point culminant de la réunion a été la performance d’Eric Paschall avec 25 points, 3 rebonds et 4 passes décisives, qui continue d’être consacrée comme l’une des meilleures recrues de l’année et un “ vol ” prometteur du repêchage (sélectionné au n ° 41). .

L’Espagnol Ricky Rubio a caillé l’un de ses pires matchs de la saison. Après avoir enchaîné quatre rencontres consécutives totalisant plus de 15 points et 10 passes décisives, il n’a cette fois obtenu que 6 points et 8 passes décisives en 29 minutes de jeu.

Passez une nuit –

Joueur du match || @googlecloud pic.twitter.com/6NDtzlXzkt

– Golden State Warriors (@warriors) 1 mars 2020

.