Ricky Rubio soumet les Bucks avec un triple-double

Le joueur de base espagnol Ricky Rubio a complété sa meilleure performance de la saison avec une victoire «triple-double» sur la piste des Phoenix Suns face aux Milwaukee Bucks (140-131), tandis que les Raptors ont gagné à Sacramento (113-118) et les Timberwolves ils sont tombés aux pélicans de la Nouvelle-Orléans (107-120).

Dans sa meilleure performance avec le maillot des Suns, Rubio est allé à 25 points, 13 rebonds, 13 passes décisives et 3 interceptions., des chiffres que personne n’avait dans l’équipe de l’Arizona Depuis Jason Kidd en 1999, un bon exemple de sa performance exceptionnelle. Au passage, septième «triple-double» de sa carrière en NBA.

Attrapée à la base espagnole et Devin Booker (36 points et 8 passes décisives), l’équipe à domicile a remporté une victoire prestigieuse devant la meilleure équipe de toute la NBA, qui a logiquement accusé la perte due à la blessure de sa grande star Giannis Antetokounmpo.

“Nous n’allons pas abandonner”

“Nous n’allons pas abandonner”, a prévenu Ricky Rubio après le match, sûr que son équipe se battra jusqu’au bout pour entrer en playoffs. Malgré tout, c’est un objectif très compliqué, car en ce moment ils occupent la treizième position de la Conférence occidentale à six victoiress des Grizzlies, huitièmes.

Ceux qui ont déjà assuré leur présence dans les anneaux de qualification sont les Raptors, qui a remporté une victoire serrée sur la cour des Rois, où Serge Ibaka a de nouveau joué dans un bon match pour terminer avec 15 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 2 blocs.

Norman Powell (31) et Kyle Lowry (30) ont commandé la ville de Californie à Toronto, qui a de nouveau subi la perte due à la blessure de Marc Gasol. Quant aux locaux, dixièmes à l’Ouest, le meilleur était De’Aaron Fox (28).

De son côté, Juancho Hernangómez a contribué 3 points, 8 rebonds, 1 passe décisive et 1 vol pour les Timberwolves, Ils n’ont pas pu arriver avec des options dans les dernières minutes contre la Nouvelle-Orléans. Malik Beasley (21) commandait les locaux et Jrue Holiday (37) et la «recrue» Zion Williamson (23), les visiteurs

