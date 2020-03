RJ Barrett est la meilleure nouvelle pour les Knicks

Être choisi au repêchage juste après Zion Williamson et Ja Morant, avec le grand nombre qu’ils mettent dans leurs équipes, est une pression. S’ils vous ont choisi New York Knicks et au milieu du dysfonctionnement de la franchise, vous êtes censé être le Messie, c’est encore plus difficile. Et si au cours de votre première année, vous souffrez également de blessures malheureuses, presque comme si vous alliez être traité pour un buste. Cependant RJ Barrett Cela commence à prouver le contraire.

L’escorte / attaquant canadien a quitté lundi dernier son meilleur match professionnel en ajoutant 27 points et un vainqueur du match contre les Rockets à Madison. Au milieu d’une franchise convulsée à l’intérieur et avec son nième président nouvellement élu et prêt à reconstruire, Barrett semble la meilleure nouvelle pour New York en ce qui concerne le basket-ball.

Le jeu de Barrett a reçu des éloges même de James Harden, qui a déclaré: «J’aime la façon dont il joue, surtout en tant que recrue. Il n’est pas du tout timide et quand vous êtes agressif et faites confiance à votre jeu, vous avez fière allure. Si vous continuez ce jeu et que vous en avez l’occasion, ce sera formidable. » Clyde Frazier, légende de l’équipe, a également bien parlé du Canadien et a déclaré qu ‘”il a le potentiel d’être un All-Star”.

Malgré la mauvaise situation des Knicks et la bonne performance de leurs compagnons, nous ne devons pas exclure ni rabaisser Barrett du tout. Ses 14,1 points, 5 rebonds et 2,5 passes décisives par match sont une bonne base sur laquelle s’appuyer pour l’année prochaine. S’il améliore un peu son terrain et comme Harden l’a dit, il continue d’améliorer son jeu, nous aurons peut-être une vraie superstar à New York.

