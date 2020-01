Road Trip des Lakers avec fantaisie pour le match des guerriers du 8 février au Chase Center

Que ce soit au Staples Center ou sur la route, les Lakers de Los Angeles continuent d’être l’une des équipes les plus excitantes pendant la saison NBA 2019-2020, et Fancation offre la possibilité d’assister à un match avec une expérience VIP.

Partenaire officiel de LakersNation.com, Fancation a organisé un road trip pour le match de l’équipe contre les Golden State Warriors au Chase Center le samedi 8 février. Les fans ont le choix d’acheter un jeu et un ticket de bus, ou d’organiser leur propre transport et acheter juste un billet pour s’asseoir avec leurs collègues purs et durs Lakers.

Mais seul un nombre limité de places reste disponible!

Le package complet comprend le transport aller-retour en bus depuis Los Angeles (Union Station), un ticket de jeu dans la section 214, un accès exclusif à l’échauffement d’avant-match, une longe co-brandée, des autocollants, une tasse Lakers Nation et un voyage avec des membres de notre personnel.

Les fans qui souhaitent acheter juste un ticket de jeu auront également une place dans la section 214, un accès exclusif aux échauffements d’avant-match, une longe co-marquée, des autocollants et une tasse Lakers Nation.

Lorsque Fancation a planifié un road trip avec les Lakers en février dernier, des fans enragés ont fait la une des journaux nationaux pour leur chant «We want Thompson» qui a repris Oracle Arena. Vous avez maintenant la possibilité de faire entendre votre voix au nouveau Chase Center des Warriors.

Fancation est une organisation sœur du célèbre Pantone 294, qui organise des voyages et des expériences avec les Los Angeles Dodgers depuis 10 ans. Chez Lakers Nation, nous sommes fiers de nous être associés à Fancation et notre site frère DodgerBlue.com a hâte de collaborer avec Pantone 294 pendant la saison 2020 de la MLB.