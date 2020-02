Rob Manfred est un terrible commissaire MLB, et c’est par sa conception

Rob Manfred est commissaire de baseball depuis plus d’une demi-décennie. Il serait injuste de dire que son temps à faire du sport a été oubliable, principalement parce que c’était tellement désagréablement désagréable. Alors que des sommes d’argent obscènes affluent dans le jeu, engraissant les portefeuilles déjà grotesques des propriétaires, les joueurs de la MLB ont regardé les équipes rechigner à dépenser, préférant échanger leurs étoiles plutôt que d’atteindre un doux seuil de taxe sur le luxe. Le prix des billets continue d’augmenter. Malgré les gestes symboliques, la Ligue de baseball mineure est au bord de la catastrophe. Et puis, bien sûr, il y a l’enquête Houston Astros, qui semblait assez louche au début et qui semble maintenant presque totalement bâclée.

Les gens semblent assez marre de tout ça. Le lanceur d’Oakland Athletics, Jake Diekman, par exemple, a simplement suggéré que la MLB avait besoin d’un nouveau commissaire. Et voici le joueur de champ intérieur des Dodgers de Los Angeles, Justin Turner, à Manfred pour une conférence de presse en désordre au cours de laquelle le commissaire a suggéré que le trophée des World Series n’était «qu’un morceau de métal».

Je ne sais pas si le commissaire a jamais gagné quoi que ce soit dans sa vie. Peut-être pas. Mais la raison pour laquelle chaque gars est dans cette salle, la raison pour laquelle chaque gars s’entraîne pendant l’intersaison et se présente tôt pour camper et y consacre tout son temps et ses efforts est spécifiquement pour ce trophée, qui, soit dit en passant, s’appelle le trophée du commissaire .

Donc, pour lui, la dévaluer comme il l’a fait hier me dit juste à quel point il est déconnecté des joueurs de ce match. À ce stade, la seule chose qui dévalorise ce trophée est qu’il porte la mention «commissaire».

Activer la réduction des coûts à l’échelle de la ligue, puis laisser la tricherie de masse aller essentiellement sans être puni n’est pas un bon moyen de mettre les joueurs de côté. Présider un environnement économique qui encourage un nombre effrayant d’équipes à s’aggraver intentionnellement ne va guère plaire aux fans. Et, bien sûr, la relation actuelle de la MLB avec les ligues mineures est presque existentiellement mauvaise. Jouer avec des horloges de pas et limiter les visites de monticules est bien, je suppose, mais il y a un dicton célèbre sur la disposition des chaises longues qui me vient à l’esprit ici.

Les relations entre les joueurs et les propriétaires étant tendues jusqu’à un point de rupture, un scandale majeur dénoncé sur sa montre et la fréquentation diminuant d’année en année, il est tentant de suggérer que le temps de Manfred en tant que commissaire a été un échec complet et sans équivoque. Mais cela reviendrait à mal comprendre son travail.

Dans un monde idéal, un commissaire serait un gardien désintéressé du sport. Tout ce qu’ils font serait pour le bien du jeu, des changements de règles aux sanctions. Ce n’est pas un monde idéal.

Le commissaire est élu par les propriétaires de MLB, qui ne sont guère des partis désintéressés. Les franchises sportives sont de grandes entreprises, et ce fait désagréable est de plus en plus évident à mesure que les équipes changent de posture pour essayer de gagner (ou, du moins, faire semblant) pour essayer de maximiser les profits. Si vous êtes nommé à votre travail par une petite cabale de personnes extrêmement riches, votre travail peut probablement être supposé impliquer leur satisfaction et pas grand-chose d’autre.

Manfred, qui a été élu au troisième tour de scrutin après la fin du mandat de Bud Selig, garde en effet ses patrons heureux. En 2018, les propriétaires de la MLB ont voté pour prolonger son contrat en tant que commissaire jusqu’en 2024, comme pourrait l’espérer une évaluation des performances comme une marionnette de baseball sans joie. Étant donné que les propriétaires se positionnent par opposition aux joueurs et indifférents aux fans, ce n’est pas encourageant. Manfred est un mauvais commissaire parce que le bureau du commissaire du baseball est créé pour créer de mauvais commissaires.

Les propriétaires parient que les fans ne s’en soucieront pas lorsque, par exemple, les Red Sox de Boston chassent leur meilleur joueur pour le péché d’être cher, ou lorsque le bureau du commissaire essaie de fermer les yeux sur le fait qu’une équipe gagnante du championnat est crédible. accusé de tricherie. Pour Manfred et ses patrons, l’attente est que les dopages jaillissent éternellement.

Combien de temps allons-nous l’accepter?