Rob Pelinka a entamé des discussions commerciales avec Kyle Kuzma

Bien que les Lakers de Los Angeles aient le meilleur record de la Conférence de l’Ouest, le directeur général Rob Pelinka est déjà en train de chercher des moyens de mettre à jour la liste.

Pelinka n’a pas hésité à jauger le marché pour une superproduction depuis son arrivée, comme en témoignent ses tentatives de faire venir Anthony Davis des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Non seulement ses efforts ont d’abord échoué, mais ils ont créé des distractions indésirables autour d’une équipe qui essayait de mettre son jeune cœur à niveau.

Alors que Pelinka a peut-être finalement réalisé son souhait, Los Angeles espérait toujours l’utiliser comme une expérience d’apprentissage sur la façon de gérer son entreprise sans générer de gros titres inutiles. Cela a apparemment disparu par la fenêtre maintenant que les rois de Sacramento ont répondu à ses demandes avec un certain intérêt.

Selon Tania Ganguli du Los Angeles Times, Pelinka aurait été celle qui a entamé des pourparlers commerciaux pour Kuzma:

Cette année, les Lakers aimeraient mener leurs affaires plus tranquillement, bien que des rapports aient déjà fait surface que des équipes appellent à propos de Kyle Kuzma. Selon une personne familière avec la conversation, le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, a lancé un appel avec Sacramento pour évaluer l’intérêt des Kings pour Kuzma.

Le rapport a ajouté que chaque joueur en dehors de James et Davis pouvait être déplacé pour le bon prix:

À cette fin, les Lakers sont prêts à écouter les offres impliquant l’un de leurs joueurs, à l’exception de LeBron James et Davis, a déclaré la personne.

Los Angeles avait déjà inauguré un chiffre d’affaires important avant la saison 2019-20 NBA et cela leur a permis d’obtenir le deuxième record de la ligue près de la moitié du parcours. Quoi qu’il en soit, il semble que Pelinka n’hésitera pas à apporter d’autres pièces clés qui pourraient mieux s’adapter à leur duo All-Star.

Le rapport est également révélateur de la confiance que les Lakers ont en James et Davis en tant que duo après qu’ils ont chacun respectivement réussi à se positionner en tête du classement du prix du joueur le plus utile 2019-20 NBA. Il incombera à Pelinka de rassembler le meilleur casting de soutien possible s’ils espèrent être à la hauteur des attentes du championnat qu’ils ont fixées pour cette saison.

Les rumeurs tourbillonnantes impliquent Bogdan Bogdanovic, mais il existe des rapports contradictoires sur l’intérêt de Sacramento pour Kuzma. Il est sûr de dire que Pelinka gardera également ses oreilles à l’affût de toute meilleure offre qui pourrait être sur le marché avant la date limite de négociation de la NBA 2019-2020.