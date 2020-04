Rob Pelinka détaille sur quoi il travaille pendant la saison 2019-2020 de la NBA

Le monde du sport s’est mis à l’arrêt lorsque la nouvelle épidémie de coronavirus (COVID-19) a forcé la fermeture de ligues partout.

Cela fait plus d’un mois que la NBA a décidé de suspendre la saison 2019-2020 et il n’y a toujours pas de réponse claire quant à savoir si la ligue peut la reprendre de manière plausible.

Malgré les circonstances, les front-offices ont encore du travail à faire et le vice-président des opérations de basket-ball des Lakers et le directeur général Rob Pelinka ont discuté de ce qu’il faisait, via les Lakers:

“C’est intéressant. Je pense d’abord et avant tout que nous commençons tous notre journée par des pensées et des prières pour toutes les personnes touchées par COVID-19. Mais alors, tout comme le reste du monde et le reste de notre pays, nous devons trouver une voie à suivre qui inclut notre travail et nos emplois. Et comme nous l’avons toujours dit, les fans de Lakers Nation et Lakers nous inspirent à faire de grandes choses et nous continuons d’espérer avoir la chance de terminer cette saison. Pour ce faire, nous devons rester connectés, nous devons rester ensemble, il y a beaucoup de discussions avec les joueurs, bien sûr, sur le texte et Zoom et Coach Vogel et moi parlons et le personnel d’entraîneurs parle. Je sais qu’ils continuent d’étudier les films et les cassettes de jeux cette année. “

Pelinka a également abordé le projet de la NBA 2020 et l’agence libre:

«Et puis nous devons aussi penser à la préparation de juin et juillet et à ce que le projet et l’agence libre apportent. Il y a donc beaucoup d’interactions et d’étude autour des joueurs qui jouaient au collège ou à l’étranger et qui envisageaient ensuite de travailler en agence libre pour ce qui se passerait après la saison. Et je ne dis pas qu’en pensant que cette saison ne se terminera pas, je dis simplement que nous sommes tous tournés vers l’avenir et que nous planifions toujours pour l’avenir. Donc, ce travail continue et nous avons une obligation envers les fans des Lakers de continuer sur la voie de l’excellence. »

Dans une saison régulière typique, le personnel d’entraîneurs commence à se pencher davantage sur les matches de barrage pendant que le front office s’attaque à la préparation des repêches, il est donc bon de voir Los Angeles toujours fonctionner comme si les choses étaient normales. Cependant, il y a des questions quand ces événements vont se produire, donc il y aura probablement plus de temps de préparation que d’habitude.

Quoi qu’il en soit, personne ne peut faire grand-chose avant que la pandémie de coronavirus ne s’installe et que les choses ne reviennent complètement.