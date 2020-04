Rob Pelinka devient ému en parlant de l’intronisation au Temple de la renommée de Kobe Bryant

La légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a été officiellement intronisée au Temple de la renommée samedi. C’est juste deux mois après sa mort tragique dans un accident d’hélicoptère. Cela étant dit, peu de gens autour de la NBA connaissent Bryant ainsi que le directeur général des Lakers, Rob Pelinka.

Pelinka a été l’agent de Bryant tout au long de l’illustre carrière de 20 ans du gardien de tir. Et en parlant de l’initiation de Bryant, Pelinka est devenu émotif:

“Kobe a toujours été de ceux qui minimisent ses réalisations professionnelles – MVP, championnats NBA, médailles d’or, Oscars, et ainsi de suite”, a déclaré Pelinka, via Ryan Ward de ClutchPoints. “Mais nous pouvons tous faire confiance à cet honneur du Temple de la renommée du basket-ball que Kobe appréciera et appréciera profondément. Toutes mes félicitations, cher ami. Celui-ci est tellement bien mérité. Pour tout le dur labeur, la sueur et le labeur. Maintenant, une partie de vous vivra dans le Hall avec le reste des grands de tous les temps. Où votre légende et votre esprit continueront de croître pour toujours. »

Bryant a d’abord été repêché par les Hornets de Charlotte en 1996, mais il a immédiatement été échangé aux Lakers pour Vlade Divac.

Il a ensuite passé deux décennies avec les Lakers, remportant cinq championnats et capturant 18 matches des étoiles en cours de route.

Les trois premiers titres de Bryant sont venus aux côtés de Shaquille O’Neal entre 2000 et 2002 lorsque les Lakers ont triplé. Aucune autre franchise NBA n’a accompli cet exploit depuis. Il a ensuite ajouté quelques bagues supplémentaires en 2009 et 2010.

Le natif de Philadelphie a également remporté deux titres consécutifs en 2006 et 2007.

Bryant est largement considéré comme le deuxième meilleur tireur de tous les temps derrière Michael Jordan et l’un des plus grands joueurs à avoir jamais foulé le bois dur.