Rob Pelinka espère que les Lakers auront une chance de jouer pour le titre

LeBron James pense que son corps arrondissait la troisième base alors que ses Lakers de Los Angeles venaient de terminer un balayage du week-end des deux équipes considérées comme les plus grandes menaces pour leurs espoirs d’un championnat NBA, les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers, avant de faire exploser leur dernier match avant le hiatus de la NBA pour les Brooklyn Nets. Mais malgré cette défaite serrée grâce à un cavalier Anthony Davis qui a bordé et à un abandon de LeBron, les Lakers ont passé plus qu’assez d’essais tout au long de la saison car ils avaient une avance de commandement pour la première place dans l’Ouest et avaient une chance d’attraper les Bucks, ne traînant que par trois matchs.

C’est pour toutes ces raisons que les déclarations de Rob Pelinka aux journalistes lors d’une conférence téléphonique mercredi sur l’espoir de terminer la saison sont totalement compréhensibles, étant donné la saison spéciale des Lakers, selon Tania Ganguli du L.A. Times.

“C’est presque comme si je considérais notre saison comme une série de tests et nous avons fait beaucoup de tests et nous avons obtenu beaucoup de As”, a déclaré le directeur général des Lakers et vice-président des opérations de basket-ball. «Nous avons obtenu quelques A-plus et A-moins. Nous n’avons pas encore eu la chance de passer un examen final. … Ce sont des choses dont je suis très reconnaissant, que les gens ont fait beaucoup de travail pour y mettre. Nous espérons avoir la chance de terminer ce que nous avons commencé. »

Pelinnka suit la ligne du parti de la ligue établie par Adam Silver, ce qui suggère qu’ils ne feront aucune annonce jusqu’à ce qu’ils sachent ce qu’ils doivent savoir, mais il n’y a pas de précipitation pour rouvrir la ligue pendant que la nation lutte toujours contre la pandémie . De plus, plusieurs experts en santé publique doutent de la capacité de la NBA à rouvrir, même dans un environnement contrôlé comme Las Vegas.

