Rob Pelinka pleure le meilleur ami de Kobe Bryant et la douce filleule Gianna Bryant

Avant que Rob Pelinka ne devienne le directeur général des Lakers de Los Angeles en mars 2017, il était l’agent de Kobe Bryant à la Landmark Sports Agency.

Pelinka représentant Bryant pendant une grande partie de sa carrière de 20 ans avec les Lakers, ils sont devenus de grands amis. Alors que Vanessa Bryant, la propriétaire Jeanie Buss, l’entraîneur-chef Frank Vogel et les joueurs ont rompu leur silence, Pelinka a publié la déclaration suivante avant le match Portland Trail Blazers:

Dimanche, j’ai perdu ma meilleure amie et ma douce filleule. Avec cela, il y a eu une amputation d’une partie de mon âme.

Kobe était une force de la nature, profonde et obsédée par l’excellence. Il était sage, déterminé, passionné. Un visionnaire au-delà de toute mesure. Un mari dévoué et aimant, et une «fille-papa» pas comme les autres. Lorsqu’il entra dans une pièce, l’énergie s’enflamma. Il était à haute tension, avec un moteur sans limites. Son esprit avait une capacité d’apprentissage infinie. Il était, tout simplement, l’athlète le plus inspirant de notre temps. Ce que le monde ne sait peut-être pas, c’est qu’il était aussi le meilleur ami que l’on puisse imaginer.

Gigi était une pure joie. Son sourire apportait du réconfort à toutes les occasions. Elle était brillante, gentille et chaleureuse. Et, comme son père, lorsqu’elle est entrée sur le terrain de basket, elle a pris une toute autre nature et le garçon pouvait jouer. Son destin de basket-ball était évident, et le monde le savait. Elle était également une sœur extraordinaire, fidèle et solidaire, et une merveilleuse amie de mes enfants. Mon fils et ma fille ont toujours laissé du temps à Gigi pour se sentir mieux dans la vie elle-même. Tout ce que Gigi représentait, j’en suis si fier.

Maya Angelou a écrit “quand de grands arbres tombent … les lions se terrent dans les hautes herbes”.

Ce que j’apprends quotidiennement, c’est qu’après la perte tragique de ces neuf âmes, la vie de ce côté de l’éternité ne sera plus jamais la même. Pour ceux d’entre nous qui les connaissaient, il reste un vide irremplaçable.

Mais je constate également qu’il y a un espoir. Pour l’instant, chaque nouvelle étape pour moi sera pleine d’amour profond et de prières, car une lourde douleur pour Vanessa, Natalia, Bianka et Capri, et toutes les familles impliquées, est lentement rachetée en quelque chose de guéri et de nouveau. Je viens de réaliser que rien ne peut nous séparer de l’amour et de l’inspiration que nous avons reçus de Kobe et Gianna, rien du tout.

Leurs vies m’ont montré que la mort n’a pas de victoire. Dimanche dernier n’est pas la fin de l’histoire. C’est juste un nouveau départ. Les héritages de Kobe et Gigi perdureront et gagneront encore plus de puissance et d’influence. Nous tous, touchés par eux, allons maintenant essayer de devenir les porteurs de flambeau de leur héritage. Et, pendant que nous faisons cela, nous pouvons en être certains: Kobe et Gigi continueront à jamais de jouer à un jeu de basket-ball rempli de joie dans le ciel.

La Fondation Mamba Sports a créé le Fonds MambaOnThree pour aider les autres familles touchées par cette malheureuse tragédie.

Si les fans veulent faire un don, veuillez visiter MambaOnThree.org.