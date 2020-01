Rob Pelinka s’intéresse à l’amélioration des franges de la liste des Lakers

Presque à mi-chemin de la saison NBA 2019-2020, les Lakers de Los Angeles ont le meilleur record de la Conférence Ouest en quatre matchs.

Alors que LeBron James, Anthony Davis et les acteurs de soutien se sont rapidement réunis, il y a encore des points à améliorer pour tout gagner.

Cependant, en raison du commerce de Davis et des salaires actuels, le directeur général Rob Pelinka est limité dans ce qu’il peut faire à la date limite du commerce NBA 2019-2020.

En conséquence, les Lakers n’auraient pas prévu de faire de mouvements “dramatiques” avant le 6 février, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times:

L’activité augmente souvent à l’échelle de la ligue avant la date limite des échanges, mais les Lakers sont toujours dans un mode d’enquête. Une personne familière avec les plans de l’équipe a déclaré que les Lakers, qui ont le meilleur bilan de la Conférence de l’Ouest, ne prévoyaient pas de faire de mouvements spectaculaires, mais seraient intéressés à améliorer les «franges» de leur équipe si le bon accord se présentait.

Malgré cet état d’esprit actuel, les Lakers sont prêts à écouter les offres:

À cette fin, les Lakers sont prêts à écouter les offres impliquant l’un de leurs joueurs, à l’exception de LeBron James et Davis, a déclaré la personne.

Dans l’état actuel des choses, Kyle Kuzma est leur atout le plus attrayant, mais il ne gagne que 1,97 million de dollars au cours de l’année 3. Alors que Pelinka aurait entamé des discussions avec les Sacramento Kings, il y a des rapports contradictoires sur leur volonté de négocier Bogdan Bogdanovic, qui sera un restreint agent libre.

Alors que les Lakers ont également été liés à deux attaquants de puissance étirés à Marcus Morris et Davis Bertans, la route réaliste peut être Darren Collison et / ou le marché du rachat. Comme Collison envisage de sortir de la retraite, le 1er mars est une date limite à surveiller si aucun échange n’est effectué.

Bien que les Lakers soient un vrai candidat au championnat, il est encourageant de voir Pelinka et sa compagnie vouloir améliorer la liste – même s’il s’agit de mouvements mineurs. Ils ont toujours besoin d’un meneur de jeu et d’un grand homme étiré et tous les noms qui leur sont liés l’ont reflété jusqu’à présent.