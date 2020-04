Rob Pelinka “ spécialement ” manque Kobe Bryant au cours de la saison 2019-2020 de la NBA

Alors que le monde navigue dans les circonstances difficiles que le coronavirus (COVID-19) a présentées, la NBA continue de chercher des moyens de reprendre en toute sécurité la saison 2019-2020.

Depuis le 11 mars, la saison a été suspendue dans le meilleur intérêt des fans, des travailleurs de l’aréna, du personnel de l’équipe et des joueurs, mais le casse-tête logistique consistant à déterminer quand et où les matchs peuvent être joués a embarrassé les officiels de la ligue à mesure que la situation évolue avec chaque jour qui passe. .

La NBA fait de son mieux pour soulager l’anxiété et l’ennui des fans en rendant leur programme NBA League Pass gratuit pour tous les utilisateurs jusqu’au 22 avril et ils travaillent actuellement à la création d’une compétition HORSE mettant en vedette plusieurs joueurs notables.

Pour le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général Rob Pelinka, cependant, le hiatus lui a fait manquer encore plus Kobe Bryant et leur temps ensemble, selon Dave McMenamin d’ESPN:

«Je dois croire que ces choses difficiles seront rachetées. C’est comme ça que je vis parce que je pense que dans un moment comme celui-ci, un ami comme Kobe nous manque particulièrement », a déclaré Pelinka. “Si vous faisiez un voyage de nuit avec lui et qu’un énorme dragon cracheur de feu se retrouvait dans la voie à suivre, il dirait:” D’accord, c’est pourquoi c’est bien en ce moment. ” Nous allons relever ce défi, et voici comment nous allons le contourner, et voici comment nous allons le vaincre. »

Cela a été une année de montagnes russes pour Pelinka et le reste des Lakers de Los Angeles pour dire le moins car ils ont dû alimenter la mort subite de Bryant en janvier. Près de trois mois plus tard et son décès pèse encore lourdement sur ceux qui l’aimaient.

Avant de devenir le directeur général des Lakers, Pelinka était surtout connu comme l’agent de Bryant pendant ses jours de jeu, mais les deux étaient également les meilleurs amis et extrêmement proches. Ce temps d’arrêt supplémentaire lui a permis de réfléchir au décès de Bryant et son ami allait faire face à ces moments difficiles.

Pau Gasol a également récemment cité Bryant comme source d’inspiration pour surmonter la pandémie et pour les fans des Lakers du monde entier, c’est un autre exemple de son héritage durable et de son impact sur le monde. La volonté et la détermination de Bryant de surmonter les défis qui lui ont été soumis résonnent avec tout le monde car c’est une mentalité que les gens peuvent adopter eux-mêmes – une chose très nécessaire étant donné tout ce qui se passe actuellement.