Robert Covington à égalité pour la plus longue séquence de blocs des Rockets en 25 ans

Les Houston Rockets n’ont pas de centre traditionnel dans leurs alignements plus petits, mais cela ne signifie pas qu’ils manquent de protection de jante.

Le nouveau venu Robert Covington, qui se trouve être le plus grand joueur de Houston dans la formation de départ à 6 pieds 8 pouces, a bloqué 21 tirs combinés au cours des six derniers matchs de l’équipe – toutes victoires par les Rockets.

La séquence actuelle de trois coups sûrs bloqués de Covington en six matchs consécutifs est à égalité pour la plus longue séquence de tous les joueurs des Rockets depuis que le centre du Temple de la renommée Hakeem Olajuwon a connu une séquence de sept matchs avec trois blocs ou plus en janvier et février 1995.

Quelques mois plus tard, ces Rockets de 1994-95 ont remporté leur deuxième finale NBA consécutive. La franchise n’a pas encore remporté de titre NBA depuis, bien que les Rockets 2019-2020 semblent déterminés à faire un gros effort.

En 48 matchs avec le Minnesota cette saison, Covington n’a bloqué que 0,9 tirs par match. Mais avec les Rockets qui ont besoin d’une protection de jante supplémentaire en l’absence d’un vrai centre, Covington a augmenté son total à une moyenne de 3,5 blocs au cours de ses six derniers matchs à Houston.

En neuf matchs avec les Rockets, Covington affiche en moyenne 12,7 points, 7,9 rebonds et 2,7 blocs en 32,2 minutes par match, et il reste l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe et le plus polyvalent.

Covington a enregistré une note défensive de 103,6 et une note nette totale de 13,1 lors de ses neuf matchs de février avec les Rockets, les deux chiffres étant les deuxièmes meilleurs de la liste actuelle parmi les joueurs ayant joué dans au moins 100 minutes de jeu.

Covington a également augmenté son rebond de 6,0 par match avec les Timberwolves à 7,9 avec Houston, en tête de liste avec ses 16 planches en carrière dans la victoire de samedi en prolongation à Boston.

Avec l’intention de prolonger leur séquence de victoires à sept matchs, Covington et les Rockets (39-20) seront de retour à l’action lundi soir avec un match sur la route contre les New York Knicks (18-42). Le tipoff du Madison Square Garden est prévu pour 18h00. Heure centrale.

