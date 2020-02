Robert Covington assure la protection de la jante pour les petites fusées

Les Houston Rockets n’ont pas de centre traditionnel dans leurs plus petits alignements, mais cela ne signifie pas qu’ils manquent de protection de jante.

Le nouveau venu Robert Covington, qui se trouve être le plus grand joueur de Houston dans la formation de départ à 6 pieds 7 pouces, a bloqué 11 tirs combinés au cours des trois derniers matchs de l’équipe – toutes victoires par les Rockets.

En 48 matchs avec le Minnesota cette saison, Covington n’a bloqué que 0,9 tirs par match. Mais avec les Rockets qui ont besoin d’une protection de jante supplémentaire en l’absence d’un vrai centre, Covington a augmenté son total à une moyenne de 2,3 blocs au cours de ses six matchs à ce jour à Houston.

Le grand homme de l’Utah, Rudy Gobert, a été la victime samedi, Covington le bloquant trois fois dans une victoire de 10 points sur la route des Rockets.

Covington a également obtenu un record de 12 rebonds, ce qui a aidé la formation sous-dimensionnée à rester compétitive sur le verre avec seulement un déficit de quatre rebonds (46-42, Utah). Gobert n’avait que six planches en 34 minutes.

En six matchs avec les Rockets, Covington affiche en moyenne 12,8 points, 7,0 rebonds et 2,3 blocs en 31,8 minutes par match, et il reste l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe et le plus polyvalent.

Avec la victoire de samedi, les Rockets (36-20) ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs au total, et ils sont entrés dans les quatre premiers du classement de la Conférence de l’Ouest – ce qui signifierait un avantage à domicile sur au moins le premier tour de les éliminatoires de la NBA 2020.

Covington et les Rockets tenteront de poursuivre sur leur lancée lorsqu’ils accueilleront les New York Knicks (17-39) lundi soir au Toyota Center. La dénonciation est prévue à 19 h 00. Heure centrale.

