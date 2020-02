Robert Covington discute du commerce avec les Rockets à son arrivée à Houston

Pour la deuxième fois en sept ans de carrière en NBA à ce jour, l’attaquant de 29 ans, Robert Covington, est membre des Houston Rockets.

Covington a signé avec les Rockets en tant qu’agent libre non repêché après le repêchage de la NBA 2013. Il a passé une grande partie de sa saison recrue avec les Vipers de Rio Grande Valley de la G League, bien qu’il ait joué sept matchs avec les Rockets, en grande partie en service de ratissage à 4,9 minutes par match.

Les Rockets ont libéré Covington avant sa deuxième saison, lui permettant de signer avec Philadelphie. De là, l’attaquant dégingandé de 6 pieds 7 pouces a profité de son nouveau temps de jeu et s’est imposé comme l’une des nouvelles cultures de la ligue en ailes «3 & D», bien considéré à la fois pour son clip de carrière de 35,8% sur 3 points et sa polyvalence défensive. sur le périmètre.

Mardi soir, le directeur général des Rockets, Daryl Morey, a ramené Covington à son domicile d’origine de la NBA en acceptant un échange à quatre impliquant le centre Clint Capela. Mercredi matin, Covington était déjà à Houston et prêt à prendre son physique et à faire rapport à sa nouvelle équipe.

Mark Berman de Fox 26 Houston a rencontré Covington à l’arrivée de son vol, et voici un échantillon de ce qu’il avait à dire.

Covington est signé tout au long de la saison 2021-2022 avec un salaire moyen d’environ 12 millions de dollars. Selon plusieurs rapports, Covington est une cible commerciale de Morey et des Rockets depuis des mois.

Il est possible que le commerce puisse encore être élargi. Mais peu importe les conditions définitives, Covington sera à nouveau un Rocket. Et après avoir passé la première partie de la saison 2019-2020 dans une équipe de 15 à 34 ans au Minnesota, il semble très heureux d’être de retour dans une équipe des séries éliminatoires et un prétendant potentiel au titre.

