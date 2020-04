Robert Covington dit qu’il émule son jeu autour de Scottie Pippen

L’attaquant des Rockets de Houston, Robert Covington, a déclaré qu’il avait imité son jeu quand il était enfant après le Basketball Hall of Famer Scottie Pippen.

Pippen et les Chicago Bulls des années 1990 sont de retour sous les projecteurs compte tenu du documentaire en cours “The Last Dance” d’ESPN, et Covington a abordé la série et son admiration pour Pippen dans un lundi Q&A.

“Mon joueur préféré en grandissant était Scottie Pippen”, a déclaré Covington, 29 ans, en réponse à une question des fans via le compte Twitter de la NBA. “Il fait partie de la raison pour laquelle je porte 33.”

Covington a dit qu’il était surnommé Pippen au lycée. Connu depuis longtemps pour la défense, la longueur et la polyvalence, Covington a développé les aspects similaires du jeu de Pippen qu’il a trouvé attrayants:

Il fait partie de ces gens qui font toutes les petites choses, le sale boulot. Il est l’un des meilleurs joueurs du jeu. J’ai toujours admiré un gars comme lui. Il fait un peu de tout. J’ai toujours été comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une personne plus grande pour imiter votre jeu que Scottie Pippen. Mike est l’un des plus grands, mais Scottie est l’un de ceux qui ont uni les choses.

Au cours de sa carrière de 17 ans dans la NBA – dont une saison à Houston – Pippen a en moyenne 16,1 points, 6,4 rebonds et 5,2 passes décisives par match.

Quant à Covington, en 14 matchs avec les Rockets, il a une moyenne de 12,8 points (35,7% sur 3 points), 7,9 rebonds et 2,5 blocs en 32,6 minutes par match en tant que partant de l’équipe à l’avant.

