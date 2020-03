Robert Covington “encore mieux” que prévu pour Rockets

Les Houston Rockets étaient déjà optimistes quant à l’ajustement de l’attaquant de 6 pieds 8 pouces Robert Covington et de leur changement très controversé à une gamme plus petite lorsque la transaction a été annoncée pour la première fois le 5 février.

Depuis lors, selon GM Daryl Morey, les premiers retours du polyvalent de 29 ans sont encore meilleurs que ce que les Rockets attendaient.

Dans une interview cette semaine avec First Things First de Fox Sports 1, Morey a expliqué les facteurs qui font de Covington un ajustement idéal:

La principale raison du commerce était d’obtenir Covington. Il est en fait encore meilleur que ce que nous pensions. Nous pensions qu’il serait génial.

Il était avec les Rockets, et nous savions en quelque sorte ce que nous obtenions. Mais il s’est développé et s’est amélioré.

Donc, l’objectif principal était «Get Covington». Ce n’est pas seulement à quel point il est bon, mais à quel point il aide tout le monde dans l’équipe, en particulier Russell Westbrook. Nous pensons que les voies de circulation sont super importantes. Il n’a jamais joué avec cet espacement auparavant, et cela débloque le meilleur Russell.

En 10 matchs avec les Rockets, Covington est en moyenne de 13,4 points (36,4% sur 3 points), 8,4 rebonds et 2,5 blocs en 32,4 minutes. Il a une note défensive de 103,9 et une note nette globale de 12,5 pendant cette période, sa note défensive ne dépassant que Westbrook sur la liste de Houston.

Le total des blocages de projectiles est près du triple de la moyenne de Covington au Minnesota (0,9), et il a remplacé ce que beaucoup craignaient d’un manque de protection de la jante après avoir perdu le centre traditionnel Clint Capela dans le commerce.

Pendant ce temps, après avoir acquis Covington et changé pour une gamme plus petite avec des tireurs à 3 points et des défenseurs polyvalents à toutes les positions, Westbrook a profité de ces voies de circulation ouvertes. Depuis l’échange, Westbrook affiche une moyenne de 33,6 points par match sur 56,3% des tirs et 42,1% sur une fourchette de 3 points, ainsi que 7,6 rebonds et 5,5 passes décisives.

Avec Westbrook comme meilleur marqueur aux côtés de Covington, Houston (39-21) est entré mercredi avec des victoires dans six de ses sept derniers matchs.

Covington, Westbrook et les Rockets reprendront le jeu jeudi avec un match clé à domicile contre les Los Angeles Clippers (42-19), qu’ils poursuivent dans la course à l’ensemencement des éliminatoires de la Conférence Ouest. Avec une diffusion nationale TNT, le tipoff est fixé à 19h00. Au centre de Toyota Center.

