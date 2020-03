Robert Covington et P.J.Tucker des Rockets redéfinissent la protection de la jante

C’est à mi-chemin du quatrième quart d’un match nul à Boston, et Jayson Tatum sent le sang. Alors qu’il accélère sur l’aile droite, il repère un scénario de rêve pour tout marqueur d’élite en 2020: une défense brouillée des Houston Rockets en course pour correspondre, ne laissant personne sur la deuxième ligne de défense. Le «mur» préverbal que chaque entraîneur supplie son équipe de construire pour arrêter les grands joueurs sur le terrain ouvert était introuvable.

Ce qui s’est passé ensuite a été un moment critique dans l’histoire tactique de la NBA. Cela explique pourquoi l’approche des petites balles des Rockets est si réussie, pourquoi Robert Covington et P.J.Tucker méritent beaucoup plus d’appréciation qu’ils n’en auront jamais, et comment les exigences uniques du jeu moderne ont changé la façon dont les équipes réussissent à protéger la jante.

Alors que Tatum avançait vers la ligne des trois points, il a frappé Covington avec un dribble dur et droitier. Covington a lu le mouvement et a glissé pour le rencontrer, frappant Tatum à toute vitesse tout en utilisant sa poitrine forte et ses hanches puissantes pour rester sur ses pieds. Contre de nombreux défenseurs, Tatum explose à travers la bosse et marque. Cette fois, il a filé à gauche, espérant que le contre-mouvement ferait disparaître Covington pour de bon comme il le fait souvent pour les autres défenseurs.

Oui, sorta. Mais quelque chose d’autre s’est produit lors de l’échec du mouvement initial: Tucker a eu assez de temps pour faire demi-tour et rencontrer Tatum de l’autre côté. Utilisant sa poitrine large, Tucker a fait ce que les bloqueurs de tir beaucoup plus grands font pour rester vertical lorsqu’il conteste les tirs au panier. Il se redressa et osa Tatum passer par lui.

Tatum l’a fait, mais il avait un autre problème maintenant. Dans la fraction de seconde qui lui a fallu pour rassembler toute la force qu’il pouvait pour alimenter la verticalité de Tucker, Covington a récupéré et a frappé le ballon maintenant exposé. Nous ne saurons jamais si Tatum aurait pu terminer Tucker parce qu’il n’avait pas le contrôle du ballon assez longtemps pour le faire.

Cette séquence avait tout ce dont une grande protection de jante a besoin. Il présentait un excellent positionnement, une solidité à toute épreuve et des bras droits pour éviter une faute. Les Rockets sont restés équilibrés pour annuler l’explosivité de Tatum et ont même obtenu un blocage réel pour leurs problèmes. Ce sont ces qualités qui font que des géants comme Rudy Gobert réussissent si bien à déjouer les tirs les plus efficaces du basket-ball.

Tucker et Covington peuvent être deux personnes, et en particulier deux personnes qui ne sont pas considérées comme des protecteurs de jante, car elles se tiennent respectivement 6’5 et 6’7. Mais s’ils font tout ce que les protecteurs de jante font de toute façon, quelle est la différence? C’est le pari des Rockets, et ça a changé la donne.

Il s’avère que P.J. Tuckington est une présence intimidante au cerceau. Houston permet aux équipes de tirer seulement 59,1 pour cent sur le panier avec cette combinaison dans le jeu, selon Cleaning the Glass. C’est à égalité avec la marque des Lakers quand Anthony Davis et JaVale McGee partagent la parole, deux points de pourcentage de moins que LA permet avec Davis sur le terrain avec qui que ce soit d’autre, 2,5 points de pourcentage de mieux que la reddition des 76ers avec Joel Embiid sur le terrain, presque trois points de pourcentage de mieux que les adversaires de Jazz tirent avec Gobert au sol, près de cinq points de pourcentage de mieux que les Rockets ne le permettent dans cette zone avec Clint Capela et Tucker partageant le court, et 5,3% de plus qu’eux avec seulement Capela.

Réfléchissez y un peu. Les files d’attente ancrées par un mec thicc épris de crêpes de 6’5 et ​​un joueur de 6’7 sur sa troisième équipe en 14 mois ne sont pas seulement meilleurs pour modifier les tirs à la jante que les séquences ancrées par le seul grand gars que les Rockets avaient auparavant. Ils sont également meilleurs pour modifier les tirs au panier que les alignements construits autour de trois des meilleurs protecteurs de jante de la NBA.

Comment est-ce possible? Quelques facteurs liés:

“Ils ont beaucoup de secondeurs intermédiaires dans cette équipe”

Ce sont les mots de Steve Kerr lors de la série éliminatoire des Warriors-Rockets de l’année dernière, et ils ont depuis été répétés par l’entraîneur de Boston Brad Stevens. L’analogie fait référence à la difficulté d’afficher les joueurs plus petits de Houston malgré un avantage en hauteur. Les secondeurs intermédiaires ne sont généralement pas les plus grands joueurs de football, mais ils ont le centre de gravité le plus bas tout en conservant plus de mobilité que le joueur de ligne défensif. Ou alors la théorie va.

Avec Tucker et Covington en particulier, le même principe s’applique également lors de la défense des lecteurs au panier. Leur rapidité latérale est solide, mais ce n’est pas la raison pour laquelle ils sont capables d’arrêter autant de types différents d’entraînements avant d’atteindre la jante. La raison pour laquelle ils le font est qu’ils ont des coffres et des hanches en acier.

Tout pilote espérant atteindre le panier dans cette ligue étalée doit posséder la capacité de se propulser par contact. Essayez de danser autour des défenseurs, et ils se contenteront de fermer l’angle en utilisant moins de pas qu’un pilote. La différence entre un entraînement réussi et un échec vient dans la fraction de seconde lorsque les épaules des joueurs offensifs rencontrent la position implantée des défenseurs. Si le pilote peut passer ses épaules devant le défenseur, il marquera et / ou tirera probablement une faute. Mais si le défenseur peut absorber ce coup de corps et maintenir cet espace tout en bougeant ses pieds et en gardant ses bras au niveau, il a l’avantage.

C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, surtout si le joueur offensif est extrêmement rapide, aux épaules larges et / ou a un départ en courant. Pourtant, c’est exactement le moment où Covington et Tucker dominent. Leurs poitrines absorbent les coups du corps sans abandonner l’effet de levier, et leurs hanches leur permettent de glisser leurs pieds efficacement tout en conservant leur positionnement.

Regardez Mike Conley essayer de dépasser Tucker sur ce disque.

Ou Kemba Walker.

Ou Gordon Hayward et Daniel Theis.

La poitrine de Covington n’est pas aussi large que celle de Tucker, mais elle est tout aussi efficace. Demandez simplement à Jaylen Brown.

Ou Donovan Mitchell.

Ou un clochard nommé LeBron James.

Nous n’appellerions pas nécessairement cette protection de jante, mais elle fonctionne de la même manière. Pour réussir à rester à la verticale et à modifier les tirs dans le panier, il faut une poitrine suffisamment forte pour absorber un coup sans perdre l’équilibre et abaisser les mains. Une excellente défense du périmètre à l’ère de l’anti-contrôle consiste également à avoir une poitrine suffisamment forte pour absorber un coup sans perdre l’équilibre. Covington et Tucker maintiennent donc essentiellement la verticalité, sauf plus loin au sol.

Vous n’avez pas besoin d’être grand si votre adversaire ne saute jamais le plus haut

Houston a un système de tout changer, mais il est trompeur de suggérer qu’ils ne veulent pas faire de rotations défensives. Si le jeu se transformait vraiment en une série de compétitions individuelles, ils perdraient probablement parce qu’ils ont des défenseurs faibles comme James Harden et Russell Westbrook. La stratégie de l’adversaire serait simple: répartir les Rockets, faire en sorte que l’un de ces joueurs se défende dans l’espace et profiter.

Cela ne s’est pas beaucoup produit dans la pratique, et c’est parce que Tucker et (surtout) Covington mangent aussi de l’espace en tant que défenseurs. Les deux sont habiles à fourmiller vers le ballon, et les deux font un excellent travail pour aider l’assistant afin que la prochaine passe ne soit pas ouverte. Ils garantissent que les faibles défenseurs des Rockets ne sont pas exposés dans l’espace.

La vitesse et la reconnaissance sur cette séquence sont remarquables. Tucker éteint rapidement son homme pour empêcher Boston d’utiliser l’homme de Harden pour l’écran, et Covington tourne déjà vers le bas pour couvrir Tucker lorsque Brown a glissé l’écran pour sprinter vers l’aile.

Comment cela rend-il les Rockets difficiles à marquer au cerceau lorsque les deux partagent le sol? Considérez la construction d’un protecteur de jante prototypique: grand, solide, long et capable de garder ces bras tendus en plein vol. Ces traits semblent essentiels parce que nous considérons les grands hommes comme le type de joueurs qui peuvent rencontrer des joueurs au sommet de leur saut. Si P.J. Tuckington devait rencontrer des pilotes au sommet de leur saut, “il” perdra car “il” n’est pas grand.

Mais ce n’est un problème que s’ils atteignent le sommet de leur saut. En se faufilant dans des positions d’aide serrées et en y restant en raison de la puissance de leur bas du corps, Tucker et Covington s’assurent que quiconque essaie de les surmonter ne peut pas s’entraîner car il n’a pas assez d’espace pour sauter le plus haut. Gobert est beaucoup plus grand que les deux, mais qu’importe s’il n’a pas assez d’espace pour décoller?

C’est ainsi que Tucker et Covington jouent beaucoup plus haut que leur taille même lorsque leur homme n’a pas le ballon.

Ce mur bouge

Il y a deux ans, j’ai introduit le concept d’un protecteur de jante «portable», en utilisant Anthony Davis comme version idéalisée. L’idée était simple: et si vous pouviez prendre une barrière fixe et la déplacer là où vous en aviez besoin? Comme je l’ai écrit alors:

Une excellente protection des jantes crée une barrière autour d’un bien immobilier précieux. C’est utile, jusqu’à un certain point. La Grande Muraille de Chine a certainement bien fait d’éloigner les tribus mongoles de la dynastie Ming.

Mais dans la NBA d’aujourd’hui, où les équipes sont compétentes pour toutes sortes d’attaques aériennes à partir de différents endroits sur le terrain, il est beaucoup plus précieux d’avoir une Grande Muraille portable pour se rendre là où c’est nécessaire à tout moment.

Davis a une longueur et une rapidité latérale que Tucker et Covington n’ont pas, mais ils remplissent une fonction similaire dans le système de tout changer de Houston. Ce sont chacun des murs de briques portables – ou au moins des boucliers à main que les Rockets peuvent déployer n’importe où. Ils permettent aux Rockets de rassembler des biens défensifs cruciaux comme le champion de Boston samedi dernier, lorsqu’ils ont collectivement empêché Tatum, Hayward et Brown de se rendre dans le panier grâce à une série de commutateurs. Tucker était le mur de briques qui s’est planté devant Tatum à 30 pieds du cerceau, tandis que Covington était le mur de briques qui a empêché Brown de descendre

Après tout, vous ne pouvez pas marquer sur la jante si vous n’y arrivez jamais.

Covington et Tucker sont un tandem spécial

La défense de la jante de cette façon ne fonctionne tout simplement que si les deux sont au sol. Ils travaillent déjà très bien ensemble, canalisant leurs propres hommes dans les mâchoires d’attente de l’autre qui se cache derrière.

Tucker est le meilleur défenseur de la pince des deux, tandis que Covington est plus apte à voler pour générer les vols ou les blocs cruciaux. Il est en moyenne de 2,5 swats par match depuis son arrivée à Houston, qui serait deuxième de toute la ligue s’il était maintenu pendant suffisamment de minutes. Ils se combinent avec brio pour produire des chiffres d’affaires cruciaux comme celui-ci.

Mais ils peuvent également inverser les rôles si la situation l’exige.

Ils ont des compétences incroyablement uniques qui sont presque impossibles à trouver ailleurs dans la ligue. Ce que Harden et Russell Westbrook sont à une attaque face à face, Covington et Tucker sont à la défense lourde. Ils sont aussi précieux que les stars offensives de Houston et devraient être traités comme tels à l’échelle de la ligue.

En les réunissant, les Rockets ont piraté un cliché de basket-ball moderne. Vous avez besoin d’une protection de jante pour réussir, mais vous n’avez pas nécessairement besoin de protecteurs de jante.