Robert Covington fait ses débuts sensationnels alors que les Rockets assomment les Lakers

Lors des débuts du nouvel attaquant Robert Covington, les Houston Rockets ont étonné les Lakers de Los Angeles, les têtes de série, au Staples Center avec une victoire de 121-111 (score de la boîte) jeudi soir.

Russell Westbrook a mené les Rockets en marquant avec 41 points sur 17 tirs sur 28 (60,7%), et il a aussi récolté huit rebonds et cinq passes décisives.

En accumulant ces chiffres, le meneur des All-Star de Houston est entré dans l’histoire personnelle en devenant juste le troisième joueur de la NBA dans l’histoire de la ligue à avoir 20 000 points, 7 000 passes et 6 000 rebonds pour sa carrière.

Mais c’est Covington, qui a été acquise via le commerce seulement un jour plus tôt, qui est devenue la plus grande histoire alors que les Rockets sous-dimensionnés ont encore gagné. Au cours des 11 derniers jours, Houston a maintenant une fiche de 5-0 sans centre traditionnel, et il a une fiche de 11-1 pour la saison 2019-2020 lors des matchs sans Clint Capela.

Sans même une seule séance d’entraînement avec sa nouvelle équipe, Covington a marqué 14 points sur le banc sur un tir de 4 sur 7 à 3 points (57,1%), dont deux poignards à 3 points à la fin du quatrième trimestre. Il a également réussi huit rebonds, quatre passes décisives, deux interceptions et deux blocs.

Les Rockets étaient de +16 en 30 minutes de Covington, ce qui représente le meilleur chiffre plus / moins de tous les joueurs de chaque équipe. Covington a terminé le match dans la formation de clôture de Houston aux côtés de P.J. Tucker au centre et des trois gardes habituels de Westbrook, James Harden et Eric Gordon.

Les Rockets (33-18) ont maintenant remporté sept des neuf matchs au total, et c’est leur première victoire de la saison 2019-20 contre les Lakers (38-12), qui ont le meilleur bilan de la Conférence de l’Ouest.

Malgré une combinaison du Tucker de 6 pieds 5 pouces, du Covington de 6 pieds 7 pouces et du Danuel House Jr. de 6 pieds 6 pouces jouant à l’avant et au centre, Houston n’a perdu que la bataille de rebond contre Anthony Davis, LeBron James et les Lakers beaucoup plus grands par une marge de 38-37.

Covington et Westbrook ont ​​mené les Rockets sur le verre avec huit rebonds chacun, tandis que Harden en a ajouté sept.

Ce qui a peut-être été le plus encourageant pour les Rockets, c’est que Harden, qui dirige la NBA en marquant cette saison, n’a même pas bien joué.

En 35 minutes et face à des équipes et des pièges doubles constants, Harden n’a marqué que 14 points sur 3 tirs sur 10 (30%). Il a réussi sept passes décisives.

Mais entre les 41 de Westbrook, les derniers héros de Covington et huit combinés à 3 points de Gordon (15 points) et de Tucker (11 points), les Rockets avaient encore suffisamment d’offense pour faire tomber les Lakers hôtes.

Dans l’ensemble, les Rockets ont réussi 19 tirs sur 42 (45,2%) à partir d’une portée de 3 points en équipe. Cela est devenu un problème mathématique important pour les plus grands Lakers, qui ne se sont connectés que sur 9 des 31 (29,0%) de leurs 3 pointeurs.

Avec Covington et Tucker sur la ligne de front au lieu d’un centre traditionnel, les Rockets les plus polyvalents semblaient avoir beaucoup plus de facilité à défendre en ce qui concerne le changement et la contestation des tirs à 3 points.

Davis a mené les Lakers dans la défaite avec 32 points, 13 passes décisives et trois blocs, tandis que James a récolté 18 points et 15 passes décisives. La défense de Houston a maintenu Los Angeles à seulement 18 points au quatrième et dernier quart, tandis que les Rockets ont marqué 30 en attaque pour mettre le match de côté.

Houston revient en action vendredi soir à Phoenix (20-31), avec Westbrook indisponible en raison de la maintenance planifiée sur la seconde moitié d’un back-to-back. Le jeu débute à 20 h. Heure centrale.

