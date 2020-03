Robert Covington soutient Karl-Anthony Towns

Robert Covington ne fait plus partie des Timberwolves du Minnesota, mais il aura toujours le dos de Karl-Anthony Towns.

Covington a montré son soutien aux villes et aux parents de KAT alors que la mère de Towns s’occupe du coronavirus. Elle est dans le coma en ce moment:

Nous sommes tous avec toi bro 🙏🏽

– Robert Covington (@ Holla_At_Rob33) 26 mars 2020

Les Timberwolves ont échangé Covington contre les Rockets de Houston après l’avoir acquis la saison dernière auprès des 76ers de Philadelphie dans le commerce Jimmy Butler.

C’est plus gros que le basket-ball en ce moment. Toute la population de la NBA prie pour Towns et sa mère.

La NBA a suspendu la saison après que le grand homme de la star de l’Utah Jazz, Rudy Gobert, ait été testé positif pour le coronavirus. Les Timberwolves n’ont personne dans l’équipe qui l’a.

Les villes ont disputé 35 matchs avec les Timberwolves avant que le jeu ne soit suspendu. Il était en moyenne de 26,5 points, 10,8 rebonds et 4,4 passes décisives.

Pour les Timberwolves et les Rockets, Covington accumulait 12,8 points, 6,4 rebonds et 1,2 passes décisives.

