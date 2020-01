Robert Horry, Quinn Cook et Troy Daniels participent au match de softball California Strong Celebrity 2020

Après avoir balayé un road trip de deux matchs, les coéquipiers des Lakers de Los Angeles Quinn Cook et Troy Daniels étaient sur place au stade de baseball Eddy D. Field pour le match de softball California Strong Celebrity 2020.

Il en était de même pour les anciens Lakers Matt Barnes et Robert Horry, ainsi que pour les stars de Los Angeles Dodgers Cody Bellinger et Joc Pederson, parmi d’autres athlètes professionnels et célébrités. Ils ont tous fait le voyage à l’Université Pepperdine pour soutenir California Strong.

C’est une idée originale des coéquipiers des Milwaukee Brewers Christian Yelich et Ryan Braun, du joueur de champ intérieur des Cincinnati Reds Mike Moustakas et du quart-arrière des Rams de Los Angeles Jared Goff. Ils étaient sur un texte de groupe en 2018 lorsque des incendies de forêt ont mis le feu au sud de la Californie.

Leurs maisons ont été épargnées, mais le groupe était néanmoins déterminé à aider ceux qui n’étaient pas aussi chanceux. L’organisation à but non lucratif a levé plus de 3 millions de dollars pour redonner aux Californiens touchés par les incendies de forêt et les tirs de masse au Borderline Bar and Grill à Thousand Oaks.

“La communauté a tant donné à l’athlète”, a déclaré Horry à LakersNation.com de l’importance pour les athlètes professionnels d’utiliser leur plateforme.

«La communauté est celle qui achète les maillots, la communauté est la raison pour laquelle les contrats de télévision sont ce qu’ils sont et la raison pour laquelle les athlètes peuvent être payés ce qu’ils sont payés. Donc, si vous les oubliez, ils devraient vous oublier. Vous ne pouvez pas faire ça. “

Horry a réussi une capture digne d’un point culminant dans le champ central lorsqu’il a attrapé un ballon qui a dévié le gant de son coéquipier. Le jeu a soutenu la confiance d’Horry que les compétences de baseball de son enfance étaient toujours présentes.

Cook et Daniels se sont mêlés aux autres participants et ont signé des autographes tout au long de la journée. “Je suis reconnaissant de cette opportunité”, a déclaré Cook à propos de sa participation. «C’est une excellente cause, ils ont continué. Avoir ce genre de participation est incroyable. »

Lorsqu’on leur a demandé quel joueur de l’alignement actuel des Lakers ils choisiraient pour frapper un home run, Horry et Cook ont ​​tous deux nommé sans surprise LeBron James. Cependant, Cook a ajouté une deuxième sélection dans Dwight Howard.

L’événement de cette année n’est pas tombé dans le même nuage de catastrophe que celui qui vient de se produire, mais ceux qui ont été touchés par le passé n’ont guère été oubliés. Des chèques ont été remis à deux familles qui ont perdu des feux de forêt et au propriétaire de Borderline Bar and Grill.