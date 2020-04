Robert Horry se souvient quand Michael Jordan a annoncé son voyage

L’ancien attaquant des Houston Rockets et sept fois champion de la NBA, Robert Horry, se souvient de la première chose que le Hall of Famer Michael Jordan lui avait dite sur le terrain de basket-ball, et il dépeint avec précision le tir compétitif de Jordan.

Avant le documentaire «The Last Dance» d’ESPN, présenté en avant-première dimanche et faisant la chronique de la dernière saison de Jordan 1997-98 à Chicago, The Athletic’s Joe Vardon a parlé à un large éventail de joueurs de la NBA de cette époque de ce que c’était que de rencontrer Jordan pour la première fois.

Voici comment Horry, qui a été repêché par les Rockets au premier tour du repêchage de 1992 de la NBA, se souvient de son expérience:

Je me souviens juste de lui et de Vernon Maxwell avant le début du match, Vernon parlant de trash à Michael et Scottie, et c’était tellement amusant de regarder la nature compétitive qu’ils avaient contre eux. Je me souviens de la première chose que Michael Jordan m’a jamais dite. C’était ma deuxième année dans la ligue. Ils essayaient vraiment de mettre l’accent sur les voyages, ce qu’ils ne font pas maintenant.

Mais je me souviens que Mike a bougé et ils ont appelé les voyages. Je suis descendu et j’ai fait le même mouvement et ils ont appelé voyager. Il m’a regardé et m’a dit: «Jeune gars, s’ils appellent voyager avec moi, ils vont certainement appeler voyage avec toi.» Et je l’ai regardé. C’était pendant le match, donc vous ne voulez pas sourire ou en rire, alors j’ai juste secoué la tête et dit: “Vous avez raison.” Il était juste un compétiteur. Un gars vraiment sympa, un gars vraiment sympa.

Horry a joué contre Jordan deux fois avant sa retraite à la mi-carrière en octobre 1993, une fois en décembre 1992 et de nouveau en janvier 1993. La recrue de Houston s’est plutôt bien comportée contre Jordan’s Bulls lors de ces sorties, avec une moyenne de 17 points (51,7% FG) et quatre rebonds en 33 minutes. Il a eu deux revirements dans le match de 1993, ce qui reflète probablement le voyage.

Plus impressionnant, les Rockets ont remporté les deux affrontements contre les éventuels champions de la NBA de 1993 par une moyenne de 12,5 points par match.

En fin de compte, Horry a obtenu le meilleur des deux mondes dans son expérience d’introduction. Il a eu une rencontre amicale avec peut-être le plus grand joueur du sport de tous les temps, et son équipe a également remporté les deux matchs à deux chiffres.

