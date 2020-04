Robert Kraft des Patriots ne devrait pas avoir à s’approvisionner dans le Massachusetts Covid-19

Le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, a intensifié ses efforts pour lutter contre l’épidémie de coronavirus dans le Massachusetts. Jeudi, l’un des avions de l’équipe des Patriots reviendra de Chine, rempli d’équipements de protection individuelle qui iront directement dans un stock de l’État.

Selon le Wall Street Journal, l’obtention de l’équipement faisait partie de nombreuses négociations mondiales entre le gouverneur de l’État Charlie Baker et la Chine. Baker aurait demandé au fils de Robert, le président des Patriots Jonathan Kraft, d’aider à commander les masques et d’affréter l’avion pour les ramener à l’État.

Selon le journal, la famille Kraft a investi 2 millions de dollars pour obtenir les masques N95, ce qui représente près de la moitié du coût de la commande totale de 1,7 million de masques. La majorité de ceux-ci (1,2 million) ont été placés dans l’avion des Patriots, tandis que le reste sera expédié séparément.

“C’est un honneur pour notre famille de faire partie de cette mission humanitaire”, a déclaré Robert Kraft dans un communiqué, tel que transcrit par ESPN. «Nous savions que l’achat de masques N95 indispensables et la fourniture de l’avion des Patriots pour accélérer leur livraison aux hôpitaux locaux aideraient immédiatement à protéger nos courageux professionnels de la santé.»

Oui, c’est génial de voir des citoyens financièrement désireux et capables comme Kraft intervenir au milieu d’une crise. Mais cela ne devrait pas être nécessaire. Cela ne devrait pas obliger un milliardaire propriétaire de la NFL à fournir aux travailleurs de la santé l’équipement approprié dont ils ont besoin pour lutter contre une pandémie mortelle.

Baker dit au gouvernement fédéral depuis des semaines que son État a besoin de plus d’équipement. Le 20 mars, Baker a déclaré au président Donald Trump que le gouvernement fédéral surenchérissait sur des États comme le Massachusetts pour des fournitures.

“Nous avons pris au sérieux la poussée que vous avez faite pour ne pas compter sur le stock”, a déclaré Baker via WBUR lors d’un appel du gouverneur avec le président. «Je dois vous dire que nous avons perdu face aux autorités fédérales … Si les États font ce que les autorités fédérales veulent et essaient de créer leur propre chaîne d’approvisionnement, alors les gens devraient être réactifs. J’ai le sentiment que si quelqu’un a une chance de vendre à vous ou à moi, je vais perdre tout cela. “

Baker n’est pas le seul gouverneur à être confronté à ce problème, et il affecte certains des États les plus durement touchés par la pandémie. Le Gavin Newsom de Californie et le Gretchen Whitmer du Michigan ont tous deux abordé publiquement les difficultés d’achat de fournitures, tandis que le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a comparé les appels d’offres contre les États à ceux d’Ebay. New York, le Michigan, la Californie et le Massachusetts comptent parmi les États ayant le plus grand nombre de cas confirmés.

Il est difficile d’ignorer les incohérences en ce qui concerne les États qui reçoivent de l’aide et ceux qui ne le sont pas.

Le 25 mars, Trump a déclaré que les États recevant ce qu’ils demandaient étaient une «rue à double sens» et que les gouverneurs devaient également bien traiter l’administration. Il a ajouté lors d’une conférence de presse le 28 mars qu’il souhaitait que les gouverneurs «apprécient» ce que fait le gouvernement fédéral.

En bref, Trump joue les favoris.

Il suffit de regarder la Floride, qui aurait reçu 100% des deux demandes fédérales de l’État. Le gouverneur Ron DeSantis a été approuvé par Trump, et la Floride abrite également le domaine Mar-a-Lago de Trump.

Pendant ce temps, le Massachusetts, comme plusieurs autres États, a dû trouver une alternative pour obtenir des équipements de protection individuelle (EPI), y compris les masques N95. Ces masques de protection respiratoire sont extrêmement importants, car ils protègent les professionnels de la santé des particules en suspension dans l’air qui pourraient contenir du Covid-19.

Le manque d’équipement de protection a été un problème pour les hôpitaux à travers le pays. L’ancien DB de la NFL, Myron Rolle, qui réside en neurochirurgie au Mass General de Boston, a déclaré à SB Nation dans une récente interview que le personnel hospitalier devait réutiliser ses masques.

Les masques provenant de Chine auraient été stockés dans un stock du Massachusetts afin de pouvoir être distribués aux hôpitaux des États-Unis. Baker a remercié la famille Kraft sur Twitter tôt jeudi matin pour leurs efforts:

Pas de jours de congés. Grâce à un travail d’équipe sérieux, le Massachusetts devrait recevoir plus d’un million de masques N95 pour nos travailleurs de première ligne. Un grand merci aux Krafts et à plusieurs partenaires dévoués pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/ieV6XMC5Ow

– Charlie Baker (@MassGovernor) 2 avril 2020

Kraft et les Patriots ont fait quelque chose de grand, et ils devraient absolument être applaudis pour cela. Mais Baker ne pouvait même pas demander à son propre gouvernement fédéral ou à son président d’aider son État – il devait se tourner vers un propriétaire milliardaire de la NFL pour l’obtenir à la place. Covid-19 est estimé par la Maison Blanche comme pouvant potentiellement coûter entre 100 000 et 240 000 vies américaines. Le fait que le gouvernement américain ne donne pas aux États les nécessités de base nécessaires pour lutter contre cela est tout simplement honteux.