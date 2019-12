Robert Williams a une vision unique de son film de vacances préféré

Lorsque vous êtes en mesure de manipuler le tissu de l’espace et du temps de la manière dont Timelord le peut, vous semblez avoir une perspective différente sur les choses.

Robert Williams III, comme il est plus connu, a eu la réponse assez intéressante à une question posée à lui et à ses coéquipiers:

Quel est leur film de vacances préféré?

Il y avait beaucoup de standards, comme Elf, un favori de l'attaquant Gordon Hayward et du centre Enes Kanter et This Christmas, aimé par le swingman Jayson Tatum et la recrue Carsen Edwards.

Wing Romeo Langford est un fan de The Grinch, et le meneur Kemba Walker et le grand homme Tacko Fall sont dans Home Alone.

Le tireur Jaylen Brown est dans Friday After Next en ce qui concerne les films de vacances, mais Williams est juste… différent. Regardez la vidéo ci-dessus pour savoir pourquoi.

En toute honnêteté, son préféré est techniquement un film de vacances, après tout.

